Ο ΟΗΕ προειδοποιεί: Πρέπει να σταματήσετε να λέτε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στο ChatGPT

Τον κώδωνα του κινδύνου για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Τεχνητής Νοημοσύνης κρούει νέα έκθεση του Πανεπιστημίου του ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η ραγδαία εξάπλωση της ΑΙ δεν επιβαρύνει μόνο το κλίμα, αλλά και το νερό, τη γη και τις υποδομές ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με το UNU-INWEH, μέχρι το 2030 τα data centers που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτάσουν να καταναλώνουν 945 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας τον χρόνο, ποσότητα σχεδόν διπλάσια από την κατανάλωση της Γαλλίας το 2025.

Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρείται το υδατικό αποτύπωμα αυτής της επέκτασης. Η έκθεση υπολογίζει ότι η κατανάλωση νερού που συνδέεται με την ηλεκτρική τροφοδοσία των υποδομών ΑΙ θα μπορούσε να ισοδυναμεί έως το τέλος της δεκαετίας με τις βασικές ετήσιες οικιακές ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στην υποσαχάρια Αφρική. Παράλληλα, η ζήτηση σε ρεύμα προβλέπεται να είναι σχεδόν τριπλάσια από τη σημερινή συνολική κατανάλωση του Πακιστάν, του Μπανγκλαντές και της Νιγηρίας μαζί.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η συζήτηση για το περιβαλλοντικό κόστος της ΑΙ έχει ως τώρα εστιάσει υπερβολικά μόνο στις εκπομπές άνθρακα. Όμως το πραγματικό αποτύπωμα είναι πολύ πιο σύνθετο: κάθε μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιείται από την ΑΙ συνδέεται επίσης με κατανάλωση νερού για ψύξη και παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και με χρήση γης για data centers, ενεργειακές υποδομές και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο ρόλος της inference

Η νέα έκθεση έρχεται επίσης να ανατρέψει μια διαδεδομένη αντίληψη: ότι το ενεργειακό βάρος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται κυρίως στην εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων. Στην πραγματικότητα, όπως τονίζεται, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από την καθημερινή χρήση τους. Η συνεχής επεξεργασία ερωτημάτων από τα ήδη ανεπτυγμένα μοντέλα, η λεγόμενη inference, αντιστοιχεί πλέον στο 80% έως 90% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΑΙ.

Ενδεικτικά, το ChatGPT εκτιμάται ότι διαχειρίζεται περίπου 2,5 δισεκατομμύρια prompts την ημέρα, με ετήσια κατανάλωση περίπου 383 GWh μόνο για αυτό το προϊόν. Μια τυπική συνομιλία με chatbot είναι περίπου 200 φορές πιο ενεργοβόρα από μια απλή ταξινόμηση κειμένου, ενώ η δημιουργία μιας εικόνας με ΑΙ μπορεί να απαιτεί περίπου 1.450 φορές περισσότερη ενέργεια. Ένα σύντομο βίντεο υψηλής πολυπλοκότητας μπορεί να φτάσει σε κατανάλωση ισοδύναμη με 200.000 απλές ταξινομήσεις spam.

Με απλά λόγια, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΗΕ, τα «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στο ChatGPT... κομμένα! Όσο πιο λιτό και συνοπτικό το κείμενο στα prompts, τόσο πιο «οικολογικό».

Το «rebound effect»

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και η τεχνολογική βελτίωση δεν αρκεί από μόνη της για να περιορίσει το συνολικό πρόβλημα. Όσο τα μοντέλα γίνονται πιο αποδοτικά και φθηνά, τόσο περισσότερο αυξάνεται η χρήση τους, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη από την αποδοτικότητα. Πρόκειται για το λεγόμενο «rebound effect», ή παράδοξο του Jevons, που οδηγεί τελικά σε ακόμη μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις γεωγραφικές ανισότητες. Η υπολογιστική ισχύς της ΑΙ είναι σήμερα έντονα συγκεντρωμένη, με πάνω από το 90% της εξειδικευμένης cloud υποδομής να βρίσκεται σε μόλις δύο χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Περισσότερες από 150 χώρες παραμένουν ουσιαστικά εκτός αυτής της τεχνολογικής κυριαρχίας, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, διευρύνει ένα νέο ψηφιακό χάσμα με περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Το Πανεπιστήμιο του ΟΗΕ ζητά πλέον αλλαγή προσέγγισης: διαφάνεια στις μετρήσεις, περιβαλλοντική λογοδοσία για εταιρείες και επενδυτές, ενσωμάτωση της ΑΙ στον ενεργειακό και χωροταξικό σχεδιασμό των κρατών, και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις για την εγκατάσταση νέων data centers. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά όχι χωρίς σαφή όρια και χωρίς κοινή ευθύνη για το αποτύπωμα που αφήνει στον πλανήτη.