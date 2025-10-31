Ο Οκτώβριος ολοκληρώνεται με σημαντικές αποκαλύψεις ειδικά για 6 ζώδια σήμερα 31/10

Ο Οκτώβριος μας αποχαιρετά με ένταση, ανατροπές αλλά και ψυχική διαύγεια, καθώς η μέρα συνδυάζει δυναμικές και αντιφατικές όψεις. Ο Ερμής από τον Τοξότη σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, δίνοντάς μας τη δυνατότητα για βαθιά κατανόηση, αποκαλύψεις και ουσιαστική επικοινωνία. Είναι μια μέρα που ευνοεί στρατηγικές κινήσεις, διορατικές αποφάσεις και συζητήσεις που αγγίζουν την αλήθεια.

Ωστόσο, το μεσημέρι η Σελήνη περνά στους Ιχθύες και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τους Διδύμους και τον Ερμή από τον Τοξότη, δημιουργώντας συναισθηματική υπερένταση, νευρικότητα και απρόβλεπτα γεγονότα. Είναι εύκολο να παρεξηγηθούν λόγια ή να αλλάξουν απότομα σχέδια, αν δεν υπάρχει ψυχραιμία.

Η ημέρα θέλει ευελιξία, εσωτερική σταθερότητα και ρεαλισμό. Αν όμως αξιοποιήσουμε τη διορατικότητα του Ερμή–Πλούτωνα, μπορούμε να κλείσουμε τον μήνα με μια ουσιαστική αποκάλυψη ή ανακούφιση.

Τα ζώδια που θα καταφέρνουν να το επιτύχουν αυτό είναι οι Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι και οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες.

Κριός – «Αποφάσεις με στρατηγική και διαύγεια»

Τελευταία ημέρα του Οκτώβρη και η μέρα σε ωθεί να σκεφτείς πιο ώριμα και στρατηγικά, καθώς ο Ερμής από τον Τοξότη σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα ενισχύουν σήμερα τόσο την κοινωνικότητα, όσο και την ικανότητά σου να διαβάζεις πίσω από τις λέξεις!Στα επαγγελματικά, μπορεί να έρθει μια αποκάλυψη ή συζήτηση που σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Ωστόσο τις μεσημεριανές ώρες με τη Σελήνη στους Ιχθύες και τα τετράγωνά της με Ουρανό και Ερμή, φρόντισε να μην αντιδράσεις παρορμητικά αν αλλάξουν τα σχέδιά σου. Στα αισθηματικά, έχεις ανάγκη από ηρεμία και ειλικρίνεια.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Πριν μιλήσεις, μέτρα τις λέξεις. Μια στρατηγική σιωπή σήμερα μπορεί να σε προστατεύσει από περιττές εντάσεις.

Ταύρος – «Αποκαλύψεις και Ανατροπές στις Σχέσεις»

Η Σελήνη στους Ιχθύες και τα τετράγωνά της με Ουρανό και Ερμή φέρνουν ξαφνικά νέα ή συναισθηματικές εντάσεις με φίλους ή συνεργάτες ειδικά τις μεσημεριανές ώρες Ταύρε μου. Πρόσεξε τα λόγια σου και μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, το εξάγωνο Ερμής /Πλούτωνα σου προσφέρει διορατικότητα και σταθερό ένστικτο — μπορείς να δεις κάτω από την επιφάνεια και να ανακαλύψεις ποιος αξίζει πραγματικά τη στήριξή σου. Στα οικονομικά, απόφυγε το ρίσκο. Στα αισθηματικά, διατήρησε χαμηλούς τόνους και εμπιστεύσου το ένστικτό σου.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μην αντιδράς – παρατήρησε. Σήμερα, η αλήθεια αποκαλύπτεται από μόνη της χωρίς πίεση.

Δίδυμοι – «Αλλαγές και νέα δεδομένα»

Αγαπητέ μου Δίδυμε, για σήμερα Παρασκευή ο Ερμής από τον Τοξότη φωτίζει τις συνεργασίες και τις σχέσεις σου, φέρνοντας ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Το μεσημεράκι ίσως χρειαστεί να διαχειριστείς απρόβλεπτα γεγονότα ή αλλαγές στο πρόγραμμα σου που θα σε εκνευρίσουν. Μην αντιδράσεις σπασμωδικά — πάρε χρόνο πριν απαντήσεις. Παράλληλα, το εξάγωνο Ερμή–Πλούτωνα δίνει βάθος στη σκέψη σου και σε βοηθά να κατανοήσεις τις προθέσεις των άλλων, μία νέα πρόταση συνεργασίας ή μία νέα συμφωνία, σε βάζει σε μία νέα εποχή, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 21-23 Μάϊου!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η ψυχραιμία είναι δύναμη. Όσο κι αν αλλάξουν τα δεδομένα, το ένστικτό σου ξέρει ποια κατεύθυνση είναι η σωστή.

Καρκίνος – «Βαθύτερη κατανόηση, εσωτερική αναγέννηση»

Η Παρασκευή έχει εντάσεις αλλά και αποκαλύψεις. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα σε βοηθούν να κατανοήσεις βαθύτερα ένα θέμα που σε απασχολεί επαγγελματικά ή προσωπικά. Μπορεί να ακούσεις κάτι που σε προβληματίζει, αλλά θα σε οδηγήσει σε σωστά συμπεράσματα. Με τη Σελήνη στους Ιχθύες και τα τετράγωνα προς Ερμή και Ουρανό, ίσως υπάρξει αναστάτωση σε ταξίδι, επικοινωνία ή συνάντηση. Απόφυγε σήμερα την υπερανάλυση και άκουσε τη διαίσθησή σου — έχεις έμφυτη διορατικότητα.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η αλήθεια δεν πονά όταν τη βλέπεις με ψυχραιμία. Σήμερα, ό,τι αποκαλυφθεί είναι βήμα προς τη λύτρωση.

Λέων – «Λαμπρά σχέδια και αισθηματικά και συνεργασίες»

Τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου και για το ζώδιο σου Λιοντάρι μου είναι δημιουργική, χαρούμενη και ενδυναμωτική για θέματα σχέσεων. Με τον Ερμή στον Τοξότη οι ιδέες σου είναι δημιουργικές και λαμπρές, ειδικά σήμερα το εξάγωνο που σχηματίζει με τον Πλούτωνα προσφέρει διεισδυτικές επαφές , δυνατές επικοινωνίες με τον ερωτικό σύντροφο, ενώ στα επαγγελματικά μπορείς να δρομολογήσεις την εξέλιξη μίας συνεργασίας. Προσοχή μόνο το μεσημεράκι, όπου η Σελήνη από τους Ιχθύες σχηματίζει τετράγωνο με τον Έρμη και τον Ουρανό , μην πιάνεσαι από λέξεις, ενώ θυμήσου ότι οι διαθέσεις των ανθρώπων αυτή την εποχή έχουν και σκαμπανεβάσματα, δείξε συγκαταβατικότητα!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Αξιοποίησε την δημιουργικότητά σου που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις ένα σκαλί παρακάτω στα σχέδιά σου!

Παρθένος – «Εσωτερικές ανακαλύψεις και ψυχολογική ένταση»

Η Σελήνη στους Ιχθύες απέναντί σου, σε τετράγωνο με τον Ουρανό και τον Ερμή, φέρνει αναστάτωση σε σχέσεις, συνεργασίες ή ακόμα και στις οικογενειακές ισορροπίες, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες Παρθένε μου. Κάποια λόγια ή συμπεριφορές μπορεί να σε εκπλήξουν, προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου! Το σημερινό εξάγωνο Ερμή - Πλούτωνα σε βοηθά να βρεις τη διαύγεια να δεις κάτω από την επιφάνεια. Μια κουβέντα που φαίνεται δύσκολη στα επαγγελματικά θα αποτελέσει την λύση που ψάχνεις, αρκεί να αποφύγεις το «όλα ή τίποτα». Μείνε ειλικρινής και ευέλικτος.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η αλήθεια δεν χρειάζεται δράμα για να ειπωθεί. Σήμερα μπορείς να την πεις με σοφία — και να κερδίσεις σεβασμό.

Ζυγός – «Ανατροπές στην καθημερινότητα – Ευκαιρία για αναδιοργάνωση»

Αγαπητέ μου Ζυγέ, τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου και τα άστρα σε κάνουν να βρίσκεσαι σε έντονο ρυθμό και πιθανά μικροεμπόδια σε δουλειά ή καθημερινές υποχρεώσεις, καθώς η Σελήνη στους Ιχθύες σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό και τον Ερμή. Κάποιο πρόγραμμα μπορεί να ανατραπεί, ωστόσο ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα λειτουργεί υποστηρικτικά, δίνοντάς σου ικανότητα άμεσης ανάλυσης και προσαρμογής. Μπορεί να έχεις μια διορατική έμπνευση που σε βοηθά να λύσεις ένα δύσκολο θέμα. Συναισθηματικά, δείξε κατανόηση και απόφυγε την ψυχρότητα.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η ομορφιά βρίσκεται στην ισορροπία — όχι στον έλεγχο. Αφέσου στη ροή και θα δεις τις ανατροπές να γίνονται ευκαιρίες.

Σκορπιός – «Διορατικότητα και δημιουργική ένταση»

Σκορπιέ μου, Παρασκευή σήμερα και αναρωτιέσαι πώς θα αποχαιρετίσεις τον Οκτώβριο; Η μέρα έχει δυναμισμό και εσωτερική ένταση, καθώς ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα σε βοηθούν να κατανοήσεις με ακρίβεια όσα συμβαίνουν γύρω σου. Μπορεί να λάβεις μια πληροφορία που αποδεικνύεται καθοριστική για τα επαγγελματικά ή συναισθηματικά σου ζητήματα. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε τετράγωνο με Ουρανό και Ερμή δημιουργούν νευρικότητα το μεσημεράκι — ίσως μια ξαφνική αλλαγή στα σχέδιά σου. Μην παρασύρεσαι από συγκίνηση ή θυμό· διατήρησε έλεγχο και θα βγεις κερδισμένος.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η διαίσθησή σου σήμερα είναι όπλο. Χρησιμοποίησέ τη — θα σε καθοδηγήσει εκεί που πρέπει να πας.

Τοξότης – «Αποφασιστικότητα και ξαφνικά μηνύματα»

Αγαπητέ μου Τοξότη, η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου φέρνει μαζί της δυνατές επικοινωνίες και επαφές που σε βοηθούν να προχωρήσεις εξελικτικά στα σχέδια που κάνεις για το νέο μήνα που ακολουθεί! Ο Ερμής στο ζώδιό σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα και σε βοηθά να σκεφτείς βαθιά, να οργανώσεις στρατηγικά τις κινήσεις σου και να πάρεις αποφάσεις με ψυχραιμία. Το μεσημέρι, όμως, η Σελήνη περνά στους Ιχθύες και τα τετράγωνα της με Ουρανό και Ερμή δημιουργούν αστάθεια στις διαθέσεις σου — κάποια λόγια ή μηνύματα μπορεί να σε εκνευρίσουν ή να σε βγάλουν εκτός ρυθμού. Εμπιστεύσου τη διορατικότητά σου και μην απαντάς βιαστικά χωρίς να έχεις φιλτράρει πρώτα τα λόγια σου.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Μείνε ψύχραιμος και ρεαλιστής. Οι αντιδράσεις των άλλων δεν χρειάζονται απάντηση — η σιωπή σήμερα έχει περισσότερη δύναμη από τα λόγια.

Αιγόκερως – «Επικοινωνία με νόημα, μικρές εντάσεις»

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, για σήμερα Παρασκευή το εξάγωνο Ερμή/ Πλούτωνα σε βοηθά να ανακαλύψεις μία σημαντική λύση για ένα οικονομικό ή συναισθηματικό σου ζήτημα! Διαθέτεις την εσωτερική δύναμη και την πνευματική καθαρότητα· μπορείς να δεις την ουσία πίσω από κάθε συζήτηση ή συνεργασία. Η Σελήνη στους Ιχθύες ενισχύει τη διαίσθηση και τη συναισθηματική σου ευαισθησία, όμως τα τετράγωνά της με τον Ουρανό και τον Ερμή προκαλούν ασυνεννοησία ή αλλαγές σε σχέδια της τελευταίας στιγμής. Θυμήσου ότι δεν είναι πάντα εφικτό να τα έχεις όλα υπό έλεγχο!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Σκέψου πριν απαντήσεις. Ο τρόπος που θα χειριστείς μια παρεξήγηση σήμερα θα δείξει σε όλους πόσο ώριμος και αξιόπιστος είσαι.

Υδροχόος – «Διαισθητική διαύγεια και ανατρεπτικές εξελίξεις»

Μέρα λύσεων και αποφάσεων αυτή η Παρασκευή για το ζώδιο σου φίλε μου Υδροχόε! Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα σε κάνει εξαιρετικά παρατηρητικό και διεισδυτικό. Μπορείς να κατανοήσεις εύκολα τα κίνητρα των άλλων ή να λάβεις μια πληροφορία που θα αποδειχθεί καθοριστική. Η μέρα σου είναι όμως και κοινωνική, όπου είναι πολύ πιθανό να λάβεις μία αναγνώριση μέσα από τον κύκλο σου ή μία σημαντική πρόταση! Παράλληλα, με τη Σελήνη στους Ιχθύες και τα τετράγωνα προς Ερμή και Ουρανό, τα οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα φέρνουν στιγμές αναστάτωσης. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις ! Το απόγευμα φέρνει πιο ήρεμη ενέργεια και ψυχική αποφόρτιση.

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Η μέρα θέλει προσαρμοστικότητα και διπλωματία. Ό,τι φαίνεται δύσκολο τώρα, σύντομα θα αποδειχθεί χρήσιμο μάθημα.

Ιχθύες – «Συναισθηματική ένταση και ξεκαθάρισμα»

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου σήμερα Παρασκευή , ενεργοποιώντας το συναίσθημα αλλά και τη νευρικότητα σου φίλε μου Ιχθύ. Με τα τετράγωνα της προς Ερμή και Ουρανό, είναι εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες. Απόφυγε τις υπερβολές και δες τα γεγονότα με ψυχραιμία, αναγνώρισε ότι το εμπόδιο της ημέρας είναι και η δική σου ευμετάβλητη διάθεση. Παράλληλα, το εξάγωνο Ερμή–Πλούτωνα βοηθά να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά αξίζει στη ζωή σου. Ένα σημαντικό μήνυμα ή συζήτηση μπορεί να γίνει καταλύτης αλλαγής, την τελευταία ημέρα του μήνα!

Αστρολογική Συμβουλή Ημέρας:

Ό,τι σε αναστατώνει σήμερα, σε οδηγεί σε βαθύτερη αυτογνωσία και εσωτερική ισορροπία.