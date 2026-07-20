Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

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Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι δύο αναμετρήσεις θα γίνουν στις 4/5 και 11/12 Αυγούστου, με το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία και το δεύτερο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αυτά χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί στην League Phase:

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται δύο προκρίσεις για τη League Phase του Champions League και σε περίπτωση που περάσει την Ναϊμέγκεν, τα παιχνίδια των playoffs είναι στις 18/19 και 25/26 Αυγούστου.

Εάν δεν τα καταφέρει σε έναν από τους δύο πιθανούς προκριματικούς γύρους, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League.