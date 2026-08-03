Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ-Εντίν, σύμφωνα τους Μαροκινούς

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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν και των προκριματικών του Champions League.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει ότι οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ–Εντίν από τη Ρόμα και η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

🇬🇷🇲🇦 L’avenir d’Anass Salah-Eddine devrait s’écrire en Grèce. Le latéral gauche marocain est en passe de rejoindre l’Olympiakos, où il retrouverait son compatriote Ayoub El Kaabi.



Selon les informations de Le360 Sport, la signature devrait se faire dans les jours à venir.



→… pic.twitter.com/VB4K255EBl — Le360 (@Le360fr) August 3, 2026

Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι, η απόκτηση του Μαροκινού αριστερού μπακ, συνδέεται με την πιθανή πώληση του Φραντσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ.