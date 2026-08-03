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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ-Εντίν, σύμφωνα τους Μαροκινούς

Ο Σαλάχ-Εντίν προβάρει τα «ερυθρόλευκα» σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μαρόκο.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν και των προκριματικών του Champions League.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει ότι οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Ανάς ΣαλάχΕντίν από τη Ρόμα και η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι, η απόκτηση του Μαροκινού αριστερού μπακ, συνδέεται με την πιθανή πώληση του Φραντσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ.

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Σπορ Ολυμπιακός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

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