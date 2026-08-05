Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια «ανάσα» από την απόκτηση του Μπραγκάνσα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις αλλά την ίδια στιγμή παραμένει ενεργός στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο κυρίως την ενίσχυση στον άξονα.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία και συγκεκριμένα την «A Bola» οι «ερυθρόλευκοι» κλείνουν άμεσα τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μια συμφωνία που υπολογίζεται μεταξύ 8-10 εκατομμυρίων ευρώ.

Who is who

Ο Μπραγκάνσα ανήκει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας από το 2018, μετρώντας 161 συμμετοχές με τον σύλλογο, με απολογισμό 17 γκολ και 15 ασίστ και μοναδικό «διάλλειμα» από τη θητεία του, τη σεζόν 2019/20, όπου δόθηκε δανεικός στην Εστορίλ.

Την περυσινή σεζόν κατέγραψε 24 συμμετοχές μετρώντας έξι γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.