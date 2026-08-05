Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά τον Τζολάκη: «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας»

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτης της Χαλ, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας αφήνει τον Ολυμπιακό μετά από 8 χρόνια και είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην Premier League.

Το «αντίο» του Ολυμπιακού:

«8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.»