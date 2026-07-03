Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Τσομπανίδη - Η αποστολή της ομάδας για Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την μεταγραφή του Αλέξανδρου Τσομπανίδη από τον Πανσερραϊκό. Ο 21χρονος γκολκίπερ κατέγραψε πέρσι με την ομάδα των Σερρών 7 συμμετοχές και θα ενταχθεί στην Β' ομάδα των Πειραιωτών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Τσομπανίδη.



Ο Έλληνας γκολκίπερ γεννήθηκε στην Κομοτηνή στις 5 Αυγούστου 2004. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έκανε στην Ακαδημία της Ξάνθης όπου αγωνίστηκε μέχρι την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2.



Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή για τον Πανσερραϊκό και με την ομάδα των Σερρών αγωνίστηκε αρχικά στους Νέους στο πρωτάθλημα της Super League Κ19 και έκανε το ντεμπούτο του στη Super League σε αγώνα Playout στις 27 Απριλίου 2024.



Αλέξανδρε, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

Παράλληλα το πρωί της Παρασκευής ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για να αναχωρήσει με προορισμό την Ολλανδία όπου και θα παραμείνουν μέχρι και τις 16 Ιουλίου , έτσι ώστε να ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή για Ολλανδία:

Αντρέ Λουίς, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλης, Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Σιώζος, Στουρνάρας, Τσομπανίδης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Μπακούλας.



· Ο Γιώργος Μασούρας θα ενσωματωθεί στις 6 του μήνα.