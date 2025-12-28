«Ο Ολυμπιακός δίνει 10 εκατομμύρια στην Κρουζέιρο για τον Κάουα Πράτες»

Στο μεταγραφικό «ραντάρ» του Ολυμπιακού φέρονται να βρίσκονται ποδοσφαιριστές από τη Βραζιλία, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα από τη Λατινική Αμερική.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις του έμπειρου Γκιλιέρμε Αράνα της Ατλέτικο Μινέιρο, αλλά και του πολλά υποσχόμενου Κάουα Πράτες της Κρουζέιρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έχει η περίπτωση του νεαρού αριστερού μπακ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στη Βραζιλία.

Παρότι βρίσκεται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης, ο Πράτες έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων, γεγονός που ανεβάζει τόσο την αξία του όσο και τις οικονομικές απαιτήσεις της Κρουζέιρο. Σύμφωνα μάλιστα με τον Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται διατεθειμένος να φτάσει μέχρι και τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι τον αντιμετωπίζει ως επένδυση με προοπτική.

🚨🆕 #Exclusive 🇧🇷 #Cruzeiro

Olympiacos are monitoring Cruzeiro’s 17-year-old left-back Kauã Prates!



💰 Greek club could bid around €10M.



👀 Napoli, Juventus, Porto and Benfica also interested. pic.twitter.com/qyCKuV3kU3 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2025

Ωστόσο, το έργο των Πειραιωτών μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι, καθώς στο «παιχνίδι» για τον νεαρό Βραζιλιάνο βρίσκονται επίσης η Νάπολι, η Γιουβέντους, η Πόρτο και η Μπενφίκα. Ο Κάουα Πράτες θα μπορούσε να αποτελέσει μια κίνηση με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εφόσον προχωρήσει τελικά η υπόθεσή του. Τη φετινή σεζόν μετρά ένα γκολ σε 20 συμμετοχές με την Κρουζέιρο.