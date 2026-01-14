«Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, δεν τα βρίσκουν Μπενφίκα-Ρίο Άβε»

Αποφασισμένος να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν άμεση ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις του ρόστερ.

Δημοσιεύματα στην Πορτογαλία βάζουν στο «κάδρο» των Πειραιωτών τον Αντρέ Λουίζ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα των Πειραιωτών για τα άκρα της επίθεσης.

Η Μπενφίκα είναι σε συζητήσεις με τη Ρίο Άβε, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση 12 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. σε μπόνους, η οποία όμως απορρίφθηκε. Οι απαιτήσεις της Ρίο Άβε αγγίζουν τα 15 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ γίνεται αναφορά ακόμη και στη ρήτρα των 20 εκατ. ευρώ, δεδομένα που δεν καλύπτουν τους «αετούς».

Το αδιέξοδο αυτό, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, άνοιξε παράθυρο για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εμφανίζονται έτοιμοι να κινηθούν εφόσον δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες, καθώς ο Αντρέ Λουίζ θεωρείται ιδανική περίπτωση για το αγωνιστικό πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

