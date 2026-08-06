«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μόουρα της Πόρτο - Αυτή είναι η πρόταση για την απόκτηση του»

Η θέση του αριστερού μπακ, είναι αυτή που έχει απασχολήσει περισσότερο την ομάδα του Ολυμπιακού, στο θερινό μεταγραφικό παράθυρο. Με την υπόθεση του Σαλάχ Εντίν να γίνεται αρκετά περίπλοκη σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Ορτέγκα, οι «ερυθρόλευκοι», εξετάζουν αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι στην αγορά.

Ένας από αυτούς, είναι η περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο και όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα η «Record», αναφέρει πως το μέλλον του Μπρούνο Ονιεμαέτσι στο λιμάνι είναι αβέβαιο και τονίζει πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ο Νιγηριανός αριστερός οπισθοφύλακας, να αποχωρήσει από την ομάδα, λόγω του ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει. Ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός επιθυμεί να τον αντικαταστήσει με τον Φρανσίσκο Μόουρα.

🚨🔴 EXCL: Olympiacos está interessado na contratação de Francisco Moura, do FC Porto.



Lateral é um dos ones to watch até ao final do mercado e poderá deixar os azuis e brancos. Situação a acompanhar. 🇵🇹 pic.twitter.com/SKyxbLdU3Z — Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) August 5, 2026

Ποιος είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα

Ο Μόουρα ανήκει στο δυναμικό της Πόρτο από το καλοκαίρι του 2024, έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα 74 εμφανίσεις, με επτά γκολ και 10 ασίστ. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα εννέα εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2024/25 είχε εκτοξευθεί στα 15 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας, κυρίως στο πρώτο μισό της χρονιάς, όταν αγωνίστηκε ως βασικός σε 15 διαδοχικές αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Συνολικά πραγματοποίησε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε από τη δεύτερη ομάδα της Μπράγκα το 2018. Δύο χρόνια αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου καθιερώθηκε χάρη στις εμφανίσεις του. Τη σεζόν 2023/24 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φαμαλικάο, πριν εξασφαλίσει τη μεταγραφή του στην Πόρτο.

Στην πρώτη του σεζόν με τους «δράκους» βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, στην 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Ντραγκάο» και ολοκληρώθηκε με νίκη των «ερυθρόλευκων» με 1-0, χάρη στο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.