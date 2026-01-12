Σπορ Ολυμπιακός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Σεντ Ετιέν για τον επιθετικό Νταβιτασβίλι σύμφωνα με τους Βέλγους

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γεωργιανό επιθετικό, Ζούρικο Νταβιτασβίλι και σύμφωνα με δημοσίευμα στο Βέλγιο κατέθεσε επίσημη πρόταση.

Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός κινείται «ενεργά» στο μεταγραφικό παζάρι, αναζητώντας τους επόμενους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν το ρόστερ του. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται και ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι, ο 24χρονος εξτρέμ, για τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο ενδιαφέρονται έντονα.

Πιο αναλυτικά, ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, συνδέει τους Πειραιώτες με τον Γεωργιανό ακραίο επιθετικό, αναφέροντας μάλιστα πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Σεντ Ετιέν για να τον αγοράσει!

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του στο X, ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε προφορική συμφωνία με τους Γάλλους για 10,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο, η Σεντ Ετιέν υπαναχώρησε τελικά από τη συμφωνία, καθώς την έκρινε «ανεπαρκή».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν είναι η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Νταβιτασβίλι, καθώς ανάμεσα στους «μνηστήρες» βρίσκονται σύλλογοι από τη Γαλλία και το εξωτερικό. 

Ο δεξιοπόδαρος 24χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και μέχρι στιγμής στη σεζόν έχει καταγράψει 16 συμμετοχές, 8 γκολ και 1 ασίστ στη Ligue 2 με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Μπορντό, αλλά και στις Ρούμπιν Καζάν, Ντιναμό Τιφλίδας και Ντιναμό Μπατούμι.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader