Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην Σεντ Ετιέν για τον επιθετικό Νταβιτασβίλι σύμφωνα με τους Βέλγους

Ο Ολυμπιακός κινείται «ενεργά» στο μεταγραφικό παζάρι, αναζητώντας τους επόμενους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν το ρόστερ του. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται και ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι, ο 24χρονος εξτρέμ, για τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο ενδιαφέρονται έντονα.

Πιο αναλυτικά, ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρι, συνδέει τους Πειραιώτες με τον Γεωργιανό ακραίο επιθετικό, αναφέροντας μάλιστα πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Σεντ Ετιέν για να τον αγοράσει!

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του στο X, ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε προφορική συμφωνία με τους Γάλλους για 10,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ωστόσο, η Σεντ Ετιέν υπαναχώρησε τελικά από τη συμφωνία, καθώς την έκρινε «ανεπαρκή».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν είναι η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Νταβιτασβίλι, καθώς ανάμεσα στους «μνηστήρες» βρίσκονται σύλλογοι από τη Γαλλία και το εξωτερικό.

Ο δεξιοπόδαρος 24χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και μέχρι στιγμής στη σεζόν έχει καταγράψει 16 συμμετοχές, 8 γκολ και 1 ασίστ στη Ligue 2 με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Μπορντό, αλλά και στις Ρούμπιν Καζάν, Ντιναμό Τιφλίδας και Ντιναμό Μπατούμι.