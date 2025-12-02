Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του ιστορική νίκη στους ομίλους του CEV Champions League Γυναικών

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» την τουρκική Εζτσασίμπασι, όπου και πήρε την πρώτη του νίκη στους ομίλους του CEV Champions League Γυναικών με 3-2 σετ.

Μετά την ήττα στο ντεμπούτο τους, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο πέμπτο σετ με 18-16 μετά από μεγάλη ανατροπή, αφού οι φιλοξενούμενες πίεσαν πολύ τις παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς.

Η επόμενη αναμέτρησή τους στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 8 Ιανουαρίου του 2026, απέναντι στην Ζελέζνιτσαρ, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη τρίτη θέση του ομίλου με δύο ήττες σε δύο ματς.

Ο αγώνας

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο μέχρι και το 8-8. Από εκεί και πέρα η Εζτσασίμπασι ξέφυγε με +3. Στη συνέχεια κράτησε το προβάδισμα ενώ ο ολυμπιακός προσπάθησε να μειώσει σε 13-15. Η ομάδα της Τουρκίας ωστόσο κράτησε σταθερά τον ρυθμό της, επανάφερε το +4 με 16-20 και στη συνέχεια πήρε το setball στο 20-24, το οποίο αξιοποίησε με τη δεύτερη ευκαιρία για το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και πήρε ένα σερί 4-0. Οι γηπεδούχες κράτησαν το προβάδισμα και έκαναν το +5 από νωρίς με 8-3. Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να μειώσουν αλλά η διαφορά παρέμεινε στους πέντε πόντους μέχρι και το 18-12. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας κράτησαν τον ρυθμό τους παρά την προσπάθεια να κλείσει η διαφορά από την στο 20-16. Από εκεί και πέρα οι παίκτριες του Μπρανκο κοβασεβιτς πήραν ένα σερί 5-0 πόντων, το οποίο τους έδωσε και το σετ με 25-20 για το 1-1.

Στο τρίτο σετ οι παίκτριες της Εζτσασίμπασι έβγαλαν κι αυτές αντίδραση με τη σειρά τους. Έκαναν το 2-4 στην αρχή και κράτησαν το +4 στο σετ μέχρι και το 7-10. Οι ερυθρόλευκες πίεσαν και ισοφάρισαν ενώ στη συνέχεια ανέκτησαν και το προβάδισμα σε 12-11. Η απάντηση ωστόσο ήταν άμεση με την ομάδα της Τουρκίας να κάνει ξανά την ανατροπή με πέντε σερί πόντους για το 12-16. Οι ερυθρόλευκες προσπάθησαν να μειώσουν όμως δεν τα κατάφεραν με το +4 να παραμένει στο 18-22. Ο ολυμπιακός έκλεισε σε 19-23 κι εκεί οι φιλοξενούμενες έκαναν το 1-2 στα σετ με 23-25.

Στο τέταρτο σετ και οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά με το προβάδισμα να εναλλάσσεται, ωστόσο η Εζτσασίμπασι ήταν αυτή που το πήρε στο 9-10 και το διατήρησε παίρνοντας τέσσερις διαδοχικούς πόντους. Οι γηπεδούχες προσπάθησαν να κλείσουν τη διαφορά στο 12-15, ωστόσο το +3 παρέμεινε μέχρι και το 14-17. Οι «ερυθρόλευκες» στη συνέχεια πίεσαν και με τρεις σερί πόντους ισοφάρισαν σε 18-18, ενώ αμέσως μετά με τρεις σερί πόντους έκαναν το 21-18. Τη διαφορά την κάλυψε αμέσως η Εζτσασίμπασι, η οποία έκλεισε σε 21-20 το σκορ. Οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς συνέχισαν να πιέζουν παίρνοντας το setball με 24-21, το οποίο έσβησαν οι φιλοξενούμενες με τρεις σερί πόντους, όπου ισοφάρισαν σε 24-24. Παρά την ισοφάριση ο Ολυμπιακός έκανε το 26-24 και ισοφάρισε σε 2-2 σετ.

Στο πέμπτο σετ το προβάδισμα το πήρε από την αρχή η Εζτσασίμπασι, η οποία παρά τις τρεις ισοφαρίσεις του Ολυμπιακού, κράτησε τον ρυθμό της και το παιχνίδι της, πετυχαίνοντας το 5-8. Οι γηπεδούχες βρήκαν λύσεις και πέτυχαν την ισοφάριση σε πολύ κρίσιμο σημείο στο 9-9. Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι και το 11-11 κι εκεί ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι τα ηνία, ξεφεύγοντας με 13-11. Εκεί η τουρκική ομάδα ισοφάρισε ξανά, όμως οι «ερυθρόλευκες» πήραν το matchball, το οποίο έσβησε η Εζτσασίμπασι και έκανε το 14-15. Ακολούθησαν δύο διαδοχικές ισοπαλίες, όμως τη λύση είχαν οι γηπεδούχες, οι οποίες διαμόρφωσαν το τελικό 18-16 για το 3-2 στα σετ.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)