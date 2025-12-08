Ο «Ωμέγα Εμποδίστης» έρχεται να «μαλακώσει» τον καιρό - Η πρώτη πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Βελτίωση θα παρουσιάσει σήμερα Δευτέρα (8/12) ο καιρός καθώς, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron, η παρουσία ενός ισχυρού αντικυκλώνα έρχεται να φέρει για λίγες ημέρες καιρική ηρεμία.

Ειδικότερα, ο «Ωμέγα Εμποδιστής» έρχεται να βάλει τέλος στις βροχές και τις καταιγίδες, καθώς φέρνει μια ηρεμία που θα χαρακτηρίζει τον καιρό όλης της εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των ημερών, ο «Ωμέγα Εμποδιστής» έρχεται να φέρει καιρική ηρεμία: «Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί».

Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα

Παράλληλα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα σημειώνοντας: «Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες περίπου, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός».

Τέλος, προσθέτει: «Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο».

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι της Κρήτης καθώς αναμένονται πιθανώς τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια πλευρά του νησιού, κυρίως από το απόγευμα.

Αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα (8/12) προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια, ο καιρός στη βόρεια και τη δυτική χώρα και το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα θαλάσσια και παραθαλάσια της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ορεινά της Μακεδονίας θα πέσουν λίγα χιόνια. Βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βορειοανατολικοί βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και στα νότια πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στην περιοχή Ρόδου - Καστελόριζου, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Aνατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 από το απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (9/12)

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (10/12)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη (11/12) και την Παρασκευή (12/12)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.