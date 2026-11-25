Ο Όμιλος AKTOR είναι ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΘ – HELEXPO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», το οποίο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκθεσιακού κέντρου με παράλληλη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO.

Το σημαντικό αυτό έργο, συνολικού προϋπολογισμού €204 εκατ. το οποίο έχει μητροπολιτική διάσταση για τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει τη συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υποδομών που θα αναβαθμίσουν το αστικό περιβάλλον και τη λειτουργία της πόλης.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει όχι μόνο στις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης, ενισχύοντας τη Θεσσαλονίκη με σύγχρονες υποδομές ως προορισμό για συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις, αλλά και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αποδίδοντας ελεύθερους χώρους.

Οι νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις σχεδιάζεται να λειτουργήσουν ως τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη ώστε να στηρίξουν την επάνοδο της Θεσσαλονίκης στη διεθνή συνεδριακή εκθεσιακή αγορά, μέσα από 2 νέα κτίρια εκθέσεων, την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», τη δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης και τη διαμόρφωση περί των 120 στρεμμάτων ανοιχτών χώρων με έμφαση στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού που θα δώσει χαρακτήρα μητροπολιτικού πάρκου.