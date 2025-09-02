Ο Όμιλος Greenvolt ενισχύει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας για την Tesco στην Ιρλανδία

Ο Όμιλος Greenvolt, μέσω της Greenvolt Next Ireland, παρέχει λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας για τον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα και ανακοινώνει ότι υποστηρίζει την κορυφαία αλυσίδα super market Tesco, ενισχύοντας σημαντικά την ηλιακή της ενέργεια στα μεγαλύτερα καταστήματά της στην Ιρλανδία. Η αλυσίδα διαθέτει πολλά καταστήματα στην Ιρλανδία και με αυτή τη συνεργασία, η Greenvolt Next Ireland θα παράγει την εντυπωσιακή ποσότητα των 5 MW ανανεώσιμης ενέργειας σε 12 καταστήματα. Οι ηλιακές εγκαταστάσεις της Greenvolt Next, μαζί με άλλα μικρότερα έργα στα καταστήματα της Tesco Ιρλανδίας, θα παράγουν κάθε χρόνο αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσουν περίπου 900 σπίτια. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, που αυξάνει τη συνολική ικανότητα ανανεώσιμης ενέργειας της Tesco σε 4,4 GWh ετησίως και ενισχύει τον ρόλο της ως ηγέτη στην αειφορία στο ιρλανδικό λιανικό εμπόριο.

Η Greenvolt Next Ireland έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από 2.000 ηλιακά πάνελ στα καταστήματα Tesco συμπεριλαμβανομένων στο Liffey Valley και στο Naas, ενώ η τελευταία φάση, που χρηματοδοτήθηκε από μια 26ετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), μόλις ολοκληρώθηκε στα καταστήματα Tesco Extra στο Dundalk, στο Clearwater και στο Arklow, καθώς και στα Superstores στο Carrick-on-Shannon και στο Ballybeg. Οι ηλιακοί συλλέκτες παρέχουν έως και το 20% των αναγκών ενός καταστήματος σε ηλεκτρική ενέργεια, ανακουφίζοντας την πίεση στο εθνικό δίκτυο και συμβάλλοντας στην υποστήριξη των προσπαθειών της κυβέρνησης να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ο Owen Power, Διευθύνων Σύμβουλος της Greenvolt Next Ireland, σχολίασε: «Οι μεγάλες επίπεδες στέγες των καταστημάτων λιανικής προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του ενεργειακού κόστους όσο και στη μείωση των εκπομπών. Η Tesco αποτελεί πρωτοπόρο στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενισχύουμε περαιτέρω την παραγωγή ηλιακής ενέργειας της εταιρείας, στηρίζοντάς την στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα».

Ο Geoff Byrne, Διευθύνων Σύμβουλος της Tesco Ireland, δήλωσε: «Έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2035 και η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας αποτελεί βασικό μέρος αυτού του σχεδίου. Με τη βοήθεια της Greenvolt Next, αυξάνουμε σημαντικά τη συνολική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην Ιρλανδία, μειώνοντας το κόστος ενέργειας και τη ζήτηση στο δίκτυο».

Μιλώντας στο κατάστημα Tesco Extra στο Dundalk, ο υπουργός, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ενέργειας, Darragh O’Brien TD, δήλωσε: «Είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς τα εμπρός το γεγονός ότι η Tesco αξιοποιεί το τεράστιο δυναμικό της ηλιακής ενέργειας για να παρέχει φθηνότερη, πράσινη ενέργεια στα μεγαλύτερα καταστήματά της. Αυτό θα συμβάλει στη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των καταστημάτων και θα συμβάλει θετικά στην ατζέντα βιωσιμότητας της Ιρλανδίας». Υπάρχουν σχέδια για επέκταση της εγκατάστασης σε άλλα 26 καταστήματα τα επόμενα χρόνια, με εγκαταστάσεις που έχουν προγραμματιστεί στο κέντρο διανομής της Tesco στο Ballymun, καθώς και σε καταστήματα στο Mitchelstown, Nenagh, New Ross και Tullow φέτος.

Με την υποστήριξη της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας του Ομίλου Greenvolt, η Greenvolt Next προσφέρει αποκεντρωμένες λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ατομική και συλλογική αυτοκατανάλωση, ενεργειακή απόδοση, αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και ηλεκτρική κινητικότητα, όλα υποστηριζόμενα από ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης, όπως συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε φθηνή, προβλέψιμη ανανεώσιμη ενέργεια χωρίς αρχική επένδυση.