Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εισάγει πρώτος τη νέα εποχή «πράσινων χειρουργείων» στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με την πιστοποίηση της TÜV NORD Ελλάδας γίνεται ο πρώτος όμιλος υγείας στην Ελλάδα που εντάσσει τα αναισθητικά αέρια στον απολογισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σταθμό στη σύνδεση της αναισθησιολογικής πράξης με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, ανοίγοντας τον δρόμο στη δημιουργία «πράσινων χειρουργείων», με την ενεργή συμμετοχή των αναισθησιολόγων, των χειρουργικών ομάδων και του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι υιοθετούν νέες πρακτικές μείωσης των εκπομπών.

Η αποτύπωση και η μέτρηση των αναισθητικών αερίων για το 2024 πραγματοποιήθηκε από την TÜV NORD Ελλάδας, τον ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14064-1. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υιοθετεί πρακτικές που ακολουθούν κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί υγείας και συνιστώνται από το NICE, το Royal College of Surgeons και την European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εντάσσει την πρωτοβουλία αυτή στο στρατηγικό του πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αναισθητικών αερίων έως και 60% μέχρι το 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Η τεχνολογική και ιατρική πρόοδος έχει αξία μόνο όταν συμβαδίζει με τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, θεωρούμε καθήκον μας να προστατεύουμε όχι μόνο τη ζωή του ασθενούς, αλλά και το περιβάλλον. Η βιωσιμότητα αποτελεί για εμάς πλέον αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας υγείας.».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, κα Βασιλική Καζάζη, σημείωσε: «Η επαλήθευση της αποτύπωσης των εκπομπών αναισθητικών αερίων από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό του ρόλο στον χώρο της υγείας. Ως Φορέας πιστοποίησης, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία μας σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.».

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ο μεγαλύτερος και μοναδικός Ελληνικός Όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στην Ελλάδα και έναν από τους κορυφαίους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα, στην Ελλάδα ο Όμιλος λειτουργεί 7 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, ενώ στα Βαλκάνια δραστηριοποιείται με τέσσερα διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Medsana. Συνολικά, διαθέτει 1.400 νοσηλευτικές κλίνες υψηλών προδιαγραφών, ένα δίκτυο με πάνω από 3.000 έγκριτους ιατρούς και 3.495 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τον πρώτο νοσοκομειακό Όμιλο στην Ευρώπη που εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων του Imperial College Healthcare NHS Trust. Τα δύο κορυφαία ιδρύματα ανταλλάσσουν εμπειρία, εξειδίκευση, ιατρική τεχνογνωσία και γνώση, προωθώντας τον κοινό σκοπό της παροχής ιατρικής αριστείας και κορυφαίων υπηρεσιών παγκοσμίως.

www.iatriko.gr

Λίγα λόγια για την TÜV NORD Ελλάδας

Η TÜV NORD Ελλάδας είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης, Επαλήθευσης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της δραστηριότητας, η TÜV NORD Ελλάδας παρέχει υπηρεσίες επαλήθευσης εκθέσεων αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 14064, Κανονισμό EU ETS και ACA), διασφαλίζοντας την αξιοπιστία, την ακρίβεια και τη διαφάνεια των δεδομένων εκπομπών των οργανισμών. Η TÜV NORD Ελλάδας διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/