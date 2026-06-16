Ο Όμιλος Τσέτη στο 2ο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο Υγείας: Οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας για την υγεία, την καινοτομία και την ανάπτυξη

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) συνέβαλε ενεργά στις εργασίες του 2ου Αραβο-Ελληνικού Συνεδρίου Υγείας (2nd Arab-Hellenic Conference on Health), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, στελέχη του τομέα της υγείας και επενδυτές από την Ελλάδα και 16 αραβικές χώρες.

Το συνέδριο, που διοργάνωσε το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, ανέδειξε τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών στους τομείς της φαρμακοβιομηχανίας, των καλλυντικών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του ιατρικού τουρισμού, των νεοφυών επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Όπως τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές μάλιστα, η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί υπόδειγμα τεχνογνωσίας στο διεθνές περιβάλλον και πυλώνας εθνικής ασφάλειας της κάθε χώρας.

Η Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, κυρία Ιουλία Τσέτη, στην ομιλία της, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό του συνεδρίου, καθώς υπήρξε η «πνευματική μητέρα» και από τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας πριν από δύο χρόνια, με την προσδοκία να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα ενισχύει τις οικονομικές, εμπορικές, επιστημονικές και ερευνητικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αραβικού κόσμου.

Όπως τόνισε: «Στο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον που βιώνουμε όλοι μας, το «βαρύ κλειδί» που θα ανοίξει την πόρτα της ανάπτυξης, της βελτίωσης και μακροημέρευσης των επιχειρηματικών και οικονομικών μας σχέσεων, της έναρξης νέων πρωτοποριακών πεδίων, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της αντοχής στο χρόνο, είναι οι δημιουργικές συνέργειες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Τσέτη, «η υγεία, η γνώση και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν τη νέα κοινή γλώσσα συνεργασίας μεταξύ των λαών μας· μια γλώσσα που υπερβαίνει τα σύνορα, οικοδομεί εμπιστοσύνη και δημιουργεί διαρκή αξία για τις επόμενες γενιές».

Σήμερα, μέσω της UNI-PHARMA και της InterMed, ο Όμιλος Τσέτη εξάγει προϊόντα με το δικό του brand name σε περισσότερες από 70 χώρες, σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική.

Η περιοχή ΜΕΝΑ κατέχει ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική εξωστρέφειας του ΟΦΕΤ. Ξεκινώντας το 2014 από το Ιράκ, ο όμιλος οικοδόμησε σταδιακά μια ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, η οποία σήμερα εκτείνεται στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, τον Λίβανο, το Κουβέιτ, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.

Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης ως ομιλητής ο Αντιπρόεδρος του ΟΦΕΤ κ. Αθανάσιος Αρχοντίκης, ο οποίος ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των στρατηγικών συνεργειών μεταξύ Ελλάδας και αραβικού κόσμου για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος υγείας. Στην παρέμβασή του, εστίασε σε τρεις στρατηγικούς άξονες συνεργασίας Ελλάδας και αραβικού κόσμου: την έρευνα και καινοτομία, την ανάπτυξη κοινών αλυσίδων αξίας στη φαρμακευτική παραγωγή και την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στην ομιλία της «Innovation & Trends in Cosmetics», η Βλάσσια Αρώνη, Senior R&D Formulation του Ομίλου Τσέτη, παρουσίασε τις κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνουν τη διεθνή αγορά των δερμοκαλλυντικών, με ιδιαίτερη αναφορά στη βιωσιμότητα, την επιστημονικά τεκμηριωμένη καινοτομία και την ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης των προϊόντων.

Το συνέδριο ανέδειξε τη δυναμική των Ελληνοαραβικών συνεργασιών στον τομέα της υγείας και τη σημασία της σύνδεσης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον χώρο της περίθαλψης.

Στο συνέδριο έδωσαν το “παρών” ο Έλληνας Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καθώς και οι Υπουργοί Υγείας της Συρίας, Musaab Nazzal Al-Ali, και της Υεμένης, Qasem Buhaibeh.