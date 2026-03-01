Ο ΟΠΕΚ αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει «λελογισμένα» την παραγωγή πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, την ώρα που οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης θέτουν σε κίνδυνο τις ροές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.



Οπως μεταδίδιδει το Al Jazeera η οκταμελής ομάδα V8 (Voluntary Eight) της συμμαχίας, που περιλαμβάνει βασικούς παραγωγούς πετρελαίου όπως η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία -καθώς και αρκετές χώρες του Κόλπου που υπέστησαν πλήγματα από τους ιρανικούς πυραύλους- ανακοίνωσε ότι συμφώνησε σε «προσαρμογή παραγωγής» 206.000 βαρελιών ημερησίως (bpd).



«Αυτή η προσαρμογή θα τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.



Το κείμενο δεν ανέφερε ρητά την έκρηξη της σύγκρουσης στο Ιράν, επικαλούμενο αντί αυτού «σταθερή παγκόσμια οικονομική προοπτική και υγιή θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς» ως λόγους για την αύξηση.



Οι ειδικοί προέβλεπαν ότι η αύξηση θα ήταν μικρότερη, γύρω στα 137.000 βαρέλια ημερησίως, πριν από τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου.



Ωστόσο, ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής στην Rystad Energy, προειδοποίησε ότι η συμφωνηθείσα αύξηση ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να αποτραπεί άνοδος των τιμών του πετρελαίου όταν ανοίξει η αγορά τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Ο Λεόν επισήμανε την πιθανότητα το Ιράν να στοχεύσει τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη υδάτινη οδό μέσω της οποίας διέρχεται σχεδόν το ένα τέταρτο των θαλάσσιων προμηθειών πετρελαίου παγκοσμίως, ως αντίποινα.