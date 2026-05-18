Ο Ορχάν Παμούκ από το Netflix στα Χανιά: «Το Διαδίκτυο ενώνει Ανατολή και Δύση - Σκλάβος μας η ΑΙ»

Υπάρχουν συγγραφείς που αφηγούνται ιστορίες και υπάρχουν συγγραφείς που κουβαλούν ολόκληρες εποχές μέσα στις σελίδες τους. Ο Ορχάν Παμούκ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Μάλιστα, ο νομπελίστας επιστρέφει στην Κρήτη για το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στις 20:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Ενετικό Λιμάνι, θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα για το σύνολο του έργου του.

Η παρουσία του στο Φεστιβάλ έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ίδιος παραμένει ταυτόχρονα κορυφαία λογοτεχνική μορφή αλλά και μια από τις πιο πολιτικά αιχμηρές φωνές της σύγχρονης Τουρκίας.



Ο άνθρωπος που έκανε την Κωνσταντινούπολη λογοτεχνία



Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1952, σε μια εύπορη και εκδυτικισμένη οικογένεια της τουρκικής αστικής τάξης, ο Ορχάν Παμούκ μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η καθημερινότητα ισορροπούσε διαρκώς ανάμεσα σε δύο κόσμους: την κοσμοπολίτικη Τουρκία που έβλεπε προς την Ευρώπη και τη βαριά ιστορική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η διπλή πολιτισμική συνθήκη δεν αποτελεί απλώς βιογραφικό στοιχείο, αλλά τον πυρήνα μιας συγγραφικής ταυτότητας που διατρέχει ολόκληρο το έργο του.

Αρχικά στράφηκε προς την αρχιτεκτονική, μια επιλογή που συχνά θεωρείται ενδεικτική της ανάγκης του για δομή και εσωτερική γεωμετρία — στοιχεία που αργότερα θα μεταφερθούν στον τρόπο με τον οποίο χτίζει τα μυθιστορήματά του. Πολύ γρήγορα, όμως, εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία, ολοκληρώνοντας στη συνέχεια σπουδές δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Η επιλογή αυτή δεν υπήρξε απλώς επαγγελματική στροφή, αλλά καθοριστική τομή που τον οδήγησε από την αρχιτεκτονική των κτιρίων στην αρχιτεκτονική των αφηγήσεων.

Από τα πρώτα του βιβλία έγινε σαφές ότι τον απασχολούσε κάτι βαθύτερο από την οικογενειακή ή ιστορική αφήγηση: η ίδια η ταυτότητα μιας χώρας που ζει μονίμως στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης. Στα έργα του, όπως το «Λευκό Κάστρο», το «Μαύρο Βιβλίο», το «Με λένε Κόκκινο», το «Χιόνι» και το «Μουσείο της Αθωότητας», η Κωνσταντινούπολη δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό, αλλά ως ζωντανός οργανισμός μνήμης. Μια πόλη που συμπυκνώνει ενοχές, έρωτες, ιστορικές ρωγμές και πολιτισμικές αντιφάσεις, μετατρέποντας την αφήγηση σε στοχασμό πάνω στην ίδια την έννοια της ταυτότητας.



Το Νόμπελ και η «μελαγχολική ψυχή» της πόλης του



Το 2006 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα για τα τουρκικά γράμματα, με τη Σουηδική Ακαδημία να αναγνωρίζει σε αυτόν έναν συγγραφέα που αναζήτησε νέες αφηγηματικές μορφές για να αποδώσει τη σύνθετη συνάντηση πολιτισμών, ιστορίας και προσωπικής μνήμης — μια συνάντηση που παραμένει ο πυρήνας του έργου του έως σήμερα.

Μάλιστα, η Ακαδημία σημείωσε ότι ο Παμούκ «αναζητώντας τη μελαγχολική ψυχή της γενέθλιας πόλης του, ανακάλυψε νέα σύμβολα για τη σύγκρουση και τη συνύφανση των πολιτισμών». Αυτή η «μελαγχολική ψυχή» της Κωνσταντινούπολης είναι παντού στο έργο του.

Ωστόσο, ο ίδιος έχει περιγράψει πολλές φορές την αίσθηση απώλειας που νιώθει βλέποντας την πόλη να αλλάζει διαρκώς, να γεμίζει τουρίστες και να χάνει κομμάτια της παλιάς της ταυτότητας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» παραδέχεται ότι συχνά περπατά στις γειτονιές όπου μεγάλωσε και πλέον δεν τις αναγνωρίζει.

Η σύγκρουση με το κράτος



Ο Παμούκ δεν υπήρξε ποτέ μόνο μυθιστοριογράφος. Υπήρξε και δημόσιος διανοούμενος που πλήρωσε ακριβά τις πολιτικές του θέσεις.

Το 2005 βρέθηκε αντιμέτωπος με διώξεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις του για τη Γενοκτονία των Αρμενίων και τις σφαγές Κούρδων, κατηγορούμενος για «προσβολή της τουρκικότητας».

Ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι για χρόνια κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες στην Ευρώπη, φοβούμενος επιθέσεις εξαιτίας των τοποθετήσεών του.

Σήμερα εξακολουθεί να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν. Σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» χαρακτηρίζει την Τουρκία «περιορισμένη δημοκρατία», ενώ στην «Καθημερινή» διατυμπανίζει την έντονη αντίθεσή του στη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υποστηρίζοντας ότι έτσι υπονομεύεται ακόμη και η «εκλογική δημοκρατία» της χώρας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο συγγραφέας: «Η τραγωδία μου είναι ότι μιλάω δέκα λεπτά για λογοτεχνία και δέκα για πολιτική — και όλοι θυμούνται μόνο την πολιτική».

Για πάντα «άνθρωπος της Μεσογείου»



Από την άλλη η σχέση του με την Κρήτη δεν είναι τυπική ούτε συγκυριακή. Στα «ΝΕΑ» δηλώνει πως αισθάνεται «άνθρωπος της Μεσογείου», μιλώντας για τις συκιές, τις ελιές, τη μεσογειακή κουζίνα και την αίσθηση ότι ανήκει σε μια κοινότητα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις «Νύχτες Πανούκλας», το τελευταίο βιβλίο του που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, δημιούργησε το φανταστικό νησί Μίνγκερ, τοποθετώντας το «ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο».

Για τον Παμούκ, τα νησιά λειτουργούν ως χώροι απομόνωσης όπου η ανθρώπινη φύση αποκαλύπτεται πιο έντονα. «Η απομόνωση δημιουργεί δραματικότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά, εξηγώντας έτσι γιατί οι περίκλειστοι κόσμοι εμφανίζονται τόσο συχνά στα μυθιστορήματά του.

«Το Διαδίκτυο έχει σχεδόν εξαφανίσει τις πολιτισμικές διαφορές Ανατολής – Δύσης»

Κι όμως, ο ίδιος πιστεύει πως ο κόσμος σήμερα αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Παρότι η σύγκρουση Ανατολής και Δύσης καθόρισε τα πρώτα του έργα, θεωρεί ότι οι παλιές πολιτισμικές διαχωριστικές γραμμές σταδιακά αποδυναμώνονται.

«Οι πληροφορίες ταξιδεύουν. Το Διαδίκτυο έχει σχεδόν εξαφανίσει τις πολιτισμικές διαφορές Ανατολής – Δύσης», δήλωσε στην «Καθημερινή». Για τον Παμούκ, οι άνθρωποι δεν ζουν πλέον αποκλειστικά μέσα στις εθνικές τους ταυτότητες αλλά συμμετέχουν σε μια παγκόσμια συζήτηση που ξεπερνά σύνορα και κράτη.

«Τώρα ανήκουμε σε κάτι που μοιάζει με ένα “κεντρικό” Διαδίκτυο, στην Google, στο Twitter, παρά στις εθνικές εφημερίδες, στις εθνικές κουλτούρες, στους εθνικούς προέδρους», είπε χαρακτηριστικά.

Προσθέτει δε πως πλέον «είμαστε πιο αυτόνομοι και συνδεδεμένοι με την παγκόσμια συζήτηση. Η ανάπτυξη του Διαδικτύου τα τελευταία 30 χρόνια μας έχει κάνει λιγότερο θύματα των εθνικών κρατών».

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σκλάβος μας»

Ακόμη και απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Παμούκ επιλέγει να σταθεί χωρίς φόβο. Την ώρα που πολλοί συγγραφείς αντιμετωπίζουν την ΑΙ ως απειλή για τη λογοτεχνία, εκείνος δηλώνει ανοιχτός απέναντί της.

«Νομίζω ότι δαιμονοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απλώς ένα ακόμη εργαλείο δημιουργίας. Μάλιστα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τη χρησιμοποιήσει και ο ίδιος στο μέλλον. «Η τεχνητή νοημοσύνη εφευρέθηκε από εμάς και όποιος τη χρησιμοποιεί όπως το μολύβι του για μένα είναι θεμιτό», επισημαίνει ενώ υποστηρίζει σθεναρά: «Δεν είμαστε σκλάβοι της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σκλάβος μας».

Ο Παμούκ φτάνει μάλιστα να πει ότι θεωρητικά θα μπορούσε να «εκπαιδεύσει» ένα σύστημα ΑΙ να γράφει σαν τον ίδιο. «Μπορεί να πω: μάθε να γράφεις σαν τον Παμούκ και μετά δώσ’ του δύο ή τρία θέματα και να εκδώσει ένα βιβλίο», σημειώνει, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει.

Το «Μουσείο της Αθωότητας» και η συνεργασία με το Netflix

Το «Μουσείο της Αθωότητας», σε μετάφραση Στέλλας Βρετού, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Παμούκ, καθώς μετατρέπει μια τρυφερή ιστορία αγάπης σε χρονικό της Κωνσταντινούπολης και της αστικής της μνήμης των δεκαετιών του 1970 και του 1980 μεταφέροντας την ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής.

Το μυθιστόρημα γνώρισε διεθνή απήχηση και μεταφέρθηκε και τηλεοπτικά από το Netflix.

Όπως δηλώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, όταν του προτάθηκε η διασκευή είχε αρχικά επιφυλάξεις και έθεσε ως βασική προϋπόθεση να διατηρήσει τον δημιουργικό έλεγχο. Συνεργάστηκε στενά με την ομάδα παραγωγής, ελέγχοντας το σενάριο σε συνεχή βάση και κάνοντας παρεμβάσεις ώστε η μεταφορά να παραμείνει πιστή στο βιβλίο. Μάλιστα όπως τονίζει δεν «παραχώρησε» απλώς τα δικαιώματα, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, σε βαθμό που να μπορεί να επιβλέπει την εξέλιξη κάθε επεισοδίου.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα τον ικανοποιεί αφού κρίνει θετικά τη συνεργασία με τους συντελεστές της σειράς, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε κατανόηση προς τις λογοτεχνικές του απαιτήσεις και διάθεση προσαρμογής χωρίς αλλοίωση του έργου. Για τον ίδιο, η περίπτωση αυτή αποτελεί μια σπάνια συνθήκη όπου μια τηλεοπτική διασκευή ενός μυθιστορήματος δεν λειτουργεί ως απομάκρυνση από το πρωτότυπο, αλλά ως ελεγχόμενη επέκτασή του σε άλλο μέσο.

«Γιατί μετανιώνω»

Ο συγγραφέας αναφέρει ότι όσο μεγαλώνει αισθάνεται πως ο χρόνος γίνεται πιο περιορισμένος και η αίσθηση της ευθραυστότητας πιο έντονη. Παραδέχεται πως, αν υπάρχει κάτι για το οποίο μετανιώνει στη ζωή του, είναι ότι δεν πειραματίστηκε αρκετά στη μυθοπλασία του.

Αναγνωρίζει ότι το πειραματικό γράψιμο εμπεριέχει ρίσκο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αναγνωστών, και περιγράφει αυτό ως το δίλημμα ενός δημιουργού που έχει κατακτήσει αναγνώριση και βραβεία, αλλά κινδυνεύει να απομακρύνει το κοινό του με τις επόμενες επιλογές του.

Τέλος, εκφράζει την επιθυμία να γίνει πιο ευρηματικός, πιο... «λοξός», να δοκιμάσει νέες μορφές αφήγησης και να εφεύρει διαφορετικές εκδοχές του συγγραφικού του εαυτού.

Ο ακούραστος «γραφομανής»

Στα 74 του, ο Παμούκ εξακολουθεί να γράφει καθημερινά.

Όπως αποκαλύπτει στις πρόσφατες συνεντεύξεις του, εργάζεται αυτήν την περίοδο πάνω σε δύο νέα μυθιστορήματα: ένα πολιτικό έργο που διαδραματίζεται το 1942 και αφορά τις διώξεις Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων στην Τουρκία, και ένα ακόμη ιστορικό μυθιστόρημα για τη μεταμόρφωση της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, ετοιμάζει νέα συλλογή δοκιμίων και ημερολογιακών κειμένων.

Ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται «γραφομανής». Όπως είπε στα «ΝΕΑ», διατηρεί περίπου 5.000 αδημοσίευτες σελίδες ημερολογίων και σημειώσεων, ενώ δεν περνά ούτε μία ημέρα χωρίς να γράψει. «Δεν μπορώ να φανταστώ μέρα χωρίς γράψιμο», λέει.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι που κάνει τον Ορχάν Παμούκ τόσο ξεχωριστό: η αίσθηση ότι εξακολουθεί να γράφει όχι για να επιβεβαιώσει τον μύθο του, αλλά για να συνεχίσει να αναζητά απαντήσεις μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς γύρω του.

Με πηγές από sansimera.gr, ΤΑ ΝΕΑ, η Καθημερινή