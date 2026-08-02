Ο Ορτέγκα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να φύγει από τον Ολυμπιακό

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα φαίνεται πως έχει αποφασίσει για το μέλλον του, την ίδια στιγμή που Ολυμπιακός και Ρίβερ Πλέιτ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστική συμφωνία για την παραχώρηση του Αργεντινού μπακ.

Στην πατρίδα του πάντως, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον 27χρονο αμυντικό με τη Ρίβερ, καθώς φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους».

Ο δημοσιογράφος Fer Padron αναφέρει μέσω Χ πως ο Ορτέγκα θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, πιέζοντας ώστε να προχωρήσει η μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ.

«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Σήμερα ενημέρωσε τους διευθυντές του συλλόγου ότι θέλει να πουληθεί στην Ρίβερ Πλέιτ. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό δρόμο και ίσως ολοκληρωθούν τις επόμενες ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος δημοσιογράφος.

💣🚨 FRANCISCO ORTEGA hace MUCHA FUERZA para salir de 🇬🇷Olympiakos.



‼️En el día de hoy, le comunicó a los dirigentes de su club, que QUIERE SER VENDIDO a River.



⏳ Las negociaciones avanzan, y en las próximas horas puede llegar a concretarse. pic.twitter.com/Ashbdm31Ir — Fer Padrón (@Ferpadron) August 1, 2026

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2023 ο Ορτέγκα μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Με τη φανέλα των Πειραιωτών μετράει 107 συμμετοχές και έχει πανηγυρίσει το Conference League τη σεζόν 2023/24.