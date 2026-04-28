Ο ουρανός της Βιέννης φωτίστηκε με ένα εντυπωσιακό σόου 3000 drones για τη Eurovision

Ένα μαγευτικό σόου με drones που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Αυστριακής πρωτεύουσας λίγο πριν ξεκινήσει ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου, πάνω από το εμβληματικό Ανάκτορο του Σένμπρουν στη Βιέννη 3.000 drones σχημάτισαν τα πορτρέτα των Udo Jürgens, Conchita και JJ, των τριών αυστριακών εκπροσώπων στον μουσικό διαγωνισμό που κέρδισαν το πρώτο βραβείο.

🇦🇹A celebration of #Eurovision with Drone art at Schönbrunn Palace in Vienna. pic.twitter.com/t4SLkPJZ27 — Eurovision News (@EurovisionNewZ) April 27, 2026

Σύμφωνα με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Ö3, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επίδειξη drone που είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στην Αυστρία. Η Βιέννη ακολούθησε έτσι μια παράδοση εντυπωσιακών θεαμάτων, καθώς μια αντίστοιχη επίδειξη με 3.000 drones είχε πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά στην Ευρώπη, το 2025 στο Βατικανό. Τη διοργάνωση ανέλαβε η εταιρεία Cyberdrone, σε μια πρώτη της παρουσία στην Αυστρία.

Η είσοδος για το «Eurovision Drone Show» στο Σένμπρουν ήταν ελεύθερη για το κοινό. Όπως είχε δηλώσει ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision, Μάικλ Κρον «Με το ‘Eurovision Drone Show’ κάναμε μια εντυπωσιακή δήλωση και κάναμε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού ορατό στον ουρανό πάνω από τη Βιέννη. Δύσκολα μπορούσα να φανταστώ πιο μαγικό ξεκίνημα από 3.000 φωτεινά drones πάνω από τα Ανάκτορα».

Επίδειξη με drone πάνω από το κάστρο Σένμπρουν για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη / Reuters

Πέρα από τις μορφές των τριών νικητών της Αυστρίας στον διαγωνισμό, παρουσιάστηκαν και άλλες φωτεινές εικόνες οι οποίες «ντύθηκαν» μουσικά από τη Ντοροτέ Φράιμπεργκερ. Η ίδια παρουσίασε όχι μόνο τα τραγούδια που έχουν κερδίσει την Eurovision που φιλοξενείται στη Βιέννη το 2026, αλλά και την ομότιτλη μουσική σύνθεση που είχε γράψει ειδικά για τον διαγωνισμό.