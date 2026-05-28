Ο Όζι Όσμπουρν αποκτά το δικό του avatar - Θα παρουσιαστεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Η οικογένεια του θρύλου της heavy metal και frontman των Ozzy Osbourne ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο προσεχές διάστημα ένα νέο, υπερ-ρεαλιστικό avatar του καλλιτέχνη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ.

Η σύζυγός του, Sharon Osbourne, και ο γιος τους, Jack Osbourne, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εκδοχής του τραγουδιστή με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το εγχείρημα αναπτύσσεται από τις εταιρείες Hyperreal και Proto Hologram, οι οποίες, σύμφωνα με το BBC, εργάζονται ήδη εντατικά πάνω στην τεχνολογία.

Το avatar θα είναι σε θέση να εμφανίζεται δημόσια, να συνομιλεί με θαυμαστές, να κινείται και να αντιδρά με τρόπο που θα προσομοιάζει τον ίδιο τον Όζι. Σε συνέντευξή της στο BBC Radio WM, η Sharon Osbourne δήλωσε ότι τα πρώτα δοκιμαστικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: «Έχω δει τις δοκιμές που έχουν κάνει στον Όζι και μπορείς να δεις κάθε πόρο στο πρόσωπό του, τα γένια του· είναι απίστευτα λεπτομερές».

Ozzy Osbourne’s son addressed fans’ concerns in the wake of his and Sharon Osbourne’s announcement they were creating a “tasteful” AI Avatar of the late Black Sabbath frontman. https://t.co/L1E29hgEH0 pic.twitter.com/FOazcvi20s — E! News (@enews) May 27, 2026

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το avatar αναμένεται να παρουσιαστεί αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με την οικογένεια να επιθυμεί η πρώτη επίσημη εμφάνιση να γίνει στο Μπέρμιγχαμ.

Όπως ανέφερε η Sharon Osbourne, το ψηφιακό αυτό «είδωλο» θα ταξιδέψει στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Το avatar θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε συναυλίες, ταινίες ή διαφημίσεις, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να «συνομιλούν» με τον Όζι, να του κάνουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις, ακόμη και να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.