Αμετανόητος ο Παϊτέρης στον FLASH για Λατινοπούλου: «Την ψήφισα, με είπε γύφτο, δεν ζητώ συγγνώμη»

Ούτε βήμα πίσω δεν κάνει ο Βασίλης Παϊτέρης από τα όσα είπε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου στη διάρκεια του πρόσφατου τηλεοπτικού επεισοδίου που είχαν στον «αέρα» του ΑΝΤ1, μιλώντας αποκλειστικά στον FLASH.

«Εγώ εάν γίνει οτιδήποτε θα βάλω τα στήθια μου μπροστά για την πατρίδα μου, για την οικογένειά μου, για τα ιδανικά μου φίλε. Η κυρία Λατινοπούλου πού θα είναι όταν θα γίνει ο πόλεμος. Να μας πει πού θα είναι» λέει χαρακτηριστικά.

«Ψήφισα τη Λατινοπούλου, δυστυχώς είναι ρατσίστρια αλλά έχει τσιγγάνικη ομορφιά»

Ο Βασίλης Παϊτέρης χαρακτήρισε την ευρωβουλευτή «πολύ μεγάλη ρατσίστρια», τονίζοντας ότι η αντίδρασή του προκλήθηκε από το μίσος με το οποίο η ίδια αναφέρεται στους Ρομά, κατηγορώντας τους συλλήβδην για παραβατικότητα.

«Η κυρία αυτή το λέει με μίσος αυτό όταν βγαίνει και λέει οι γύφτοι το 95% είναι παραβατικοί, είναι κλέφτες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για την αποστροφή του σχετικά με τη μητέρα της κ. Λατινοπούλου, απάντησε πως δεν μετανιώνει για τις κουβέντες του, εξηγώντας πως ήθελε να την παρομοιάσει με μια «πανέμορφη γύφτισσα από τη ράτσα μας», καθώς, όπως ισχυρίζεται, η ίδια εμφανισιακά μοιάζει με τσιγγάνα. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως θα ζητήσει συγγνώμη μόνο αν πράξει το ίδιο πρώτα εκείνη για τα όσα προσβλητικά καταλογίζει επί χρόνια στους Ρομά.

Σε μια αποκάλυψη μάλιστα που προκαλεί αίσθηση, ο κ. Παϊτέρης παραδέχθηκε ότι στις τελευταίες εκλογές έκανε το λάθος να ψηφίσει το κόμμα της Λατινοπούλου, προκειμένου να στηρίξει έναν δικό του φίλο που ήταν υποψήφιος μαζί της.

Από την υπόθεση του 11χρονου Μάριου μέχρι τις διακρίσεις κατά των Ρομά.



Ο Βασίλης Παϊτέρης ανοίγει τα χαρτιά του στον Παναγιώτη Σουρέλη και σχολιάζει όσα πυροδότησαν αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες. pic.twitter.com/89wpqK9HXX — Flash.gr (@flashgrofficial) June 20, 2026

«Το κράτος οδηγεί τους Ρομά στην παρανομία»

Ο Βασίλης Παϊτέρης προχώρησε σε μια σκληρή παραδοχή, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που δείχνουν ότι το 70% με 80% της παραβατικότητας στα δικαστήρια αφορά σε Ρομά. Ωστόσο, απέδωσε το φαινόμενο αυτό στην πλήρη απουσία του κράτους και των κοινωνικών δομών.

Όπως εξήγησε, η έλλειψη εφαρμογής του νόμου για την υποχρεωτική εκπαίδευση οδηγεί σε γάμους παιδιών ηλικίας 12 και 13 ετών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα νέοι άνθρωποι 18 ετών να βρίσκονται με 2-3 παιδιά, χωρίς σπίτι, χωρίς πτυχίο και αντιμέτωποι με τον ρατσισμό στην αγορά εργασίας.

«Όταν μία, πέντε, δέκα δεν του δίνεις δουλειά, θα αναγκαστεί να σε κλέψει. Άρα το κράτος οδηγεί έναν Ρομά στην παρανομία. Βεβαίως. Και το κράτος και η κοινωνία».

Αναφορικά με το ζήτημα των εκτεταμένων ρευματοκλοπών, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην Αγία Βαρβάρα αλλά σε όλη την Ελλάδα, καθώς η ακρίβεια αναγκάζει πολλούς πολίτες να παρανομούν για να επιβιώσουν, ενώ υποστήριξε ότι οι Ρομά συχνά «βγαίνουν μπροστά» ως εξιλαστήρια θύματα.

Η ετυμηγορία για τη δολοφονία του Μάριου

Σχολιάζοντας την απόφαση της δικαιοσύνης για τον αδικοχαμένο Μάριο, ο Βασίλης Παϊτέρης πήρε ξεκάθαρη θέση κατά των άσκοπων πυροβολισμών:

«Αν όντως αυτός ο άνθρωπος φταίει, ο συγκεκριμένος... Αν υπάρχει κάποιος που να πει "εγώ τον είδα" ή "έριξε αυτό". Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, μια ένδειξη ότι είναι αυτός, λάθος.

Οι μπαλωθιές είναι πλέον παράνομες. Αν βγει μπαλωθιά ότι είναι παράνομη, να σταματήσουν να πυροβολούν. Δεν είναι καλό. Να σταματήσουν να πυροβολούν. Αν κάποιος ρίχνει στο ψαχνό, είναι δολοφόνος».