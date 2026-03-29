Ο Πακιστανός ΥΠΕΞ τρώει μια μεγαλοπρεπή τούμπα και το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ένα απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης στο Πακιστάν βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, όταν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ισάκ Νταρ, γλίστρησε και έπεσε, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που ο Νταρ υποδεχόταν τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Πακιστανός αξιωματούχος περπατά προς ένα χαλί, χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος. Παρευρισκόμενοι έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν, με τον ίδιο να σηκώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία.

שר החוץ הפקיסטני איסחאק דר מועד בקבלת הפנים לשר החוץ המצרי לקראת השיחות באסלאמאבאד של המתווכות עם עצמן pic.twitter.com/rCcXtyvQ1M — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) March 29, 2026

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από κάμερες και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων από χρήστες σε όλο τον κόσμο.