Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε εύκολα τον Ηρακλή (97-82)

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν, προερχόμενος από δύο νίκες τεράστιας σημασίας τις τελευταίες έξι μέρες, κόντρα σε Φενέρμπαχτσε στην Πόλη και Χάποελ Τελ Αβίβ στο T-Center, δεν ήταν σε θέση να αποδώσει τα μέγιστα απέναντι στον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το «τριφύλλι» αρκέστηκε σε πέντε-έξι παραγωγικά λεπτά, στα τέλη της τρίτης περιόδου και στην αρχή της τέταρτης, ώστε να πάρει τη νίκη δίχως να εντυπωσιάσει με σκορ.

Ο «Γηραιός», είχε στο πλευρό του περίπου 300 οπαδούς στο ματς-γιορτή του Αμαρουσίου, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει τα επίπεδα παραγωγικότητας του «τριφυλλιού», το οποίο αν και δεν παρουσίασε αμυντική συνέπεια, ανέβηκε στο 9-1. Οι φιλοξενούμενοι, υποχώρησαν στο 4-6 μετά από δέκα αγώνες.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ρισόν Χολμς. Μετά από σχεδόν δύο μήνες, ο Αμερικανός σέντερ έπαιξε μπάσκετ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και υπήρξε εξαιρετικά εύστοχος, ολοκληρώνοντας το 40λεπτο με 19 πόντους, όπως άλλωστε και ο Τι Τζέι Σορτς που... υπερκάλυψε το κενό που είχε δημιουργηθεί, λόγω των απουσιών των Ναν, Γιουρτσέβεν και Σλούκα.

Η διακύμανση της αναμέτρησης

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα απέναντι στον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 11η αγωνιστικής της GBL με τους Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ και Χουάντσο. Ναν, Γιουρτσέβεν και Σλούκας, έμειναν εκτός αποστολής. Στον αντίποδα, ο Λούκιτς επέλεξε τους Φάντερμπεκ, Ράιτ-Φόρμαν, Μωραϊτη, Γουέα και Σύλλας.

Ο «Γηραιός» πάτησε στο παρκέ του T-Center χωρίς διάθεση να... αγγίξει το φρένο. Ξεκίνησε με 5/5 έξω από την γραμμή του τριπόντου και έπαιξε συνδυαστικό μπάσκετ, με την αρχική του πεντάδα να σκοράρει ακατάπαυστα κόντρα στους «πράσινους». Ο μόνιμος πρωταγωνιστής του Ηρακλή, Ράιτ-Φόρμαν, έφτασε σύντομα τους οκτώ πόντους και ήταν ο βασικός υπεύθυνος για το 10-18 των πρώτων πέντε λεπτών. Κάπου εκεί, ενεργοποιήθηκε από μεριάς «τριφυλλιού» ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός φώναξε «παρών» μετά τις 27/10 και στην πρώτη περίοδο έβαλε 7 πόντους, κυριαρχώντας στις ρακέτες. Με την παρουσία του συνέβαλε τα μέγιστα και ο Παναθηναϊκός, αν και δεν παρουσίασε αρχικά αμυντική συνέπεια, «έκλεισε» την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 27-26.

Με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, οι 300-400 φίλοι του Ηρακλή που βρέθηκαν στο Μαρούσι, έκαναν αισθητή την παρουσία τους και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν εκπληκτική. Οι «πράσινοι» μεν και οι «κυανόλευκοι» δε, μετέτρεψαν σε... γιορτή το ματς, που κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους ήταν αμφίρροπο.

Σορτς και Φόστερ, που ήρθαν από τον πάγκο, πέτυχαν αμφότεροι από έξι σύντομους πόντους και ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε. Οι άμυνες έπαιζαν δευτερεύοντα ρόλο και το 37-37 μετά το 15λεπτο προϊδέαζε για μία συναρπαστική συνέχεια. Οι Θεσσαλονικείς, στα 3'41'' πριν βγει το ημίχρονο, είχαν 61% ποσοστό στο δίποντο και ανάγκασαν το «τριφύλλι» να ακολουθεί, εκμεταλλευόμενοι τα καταπληκτικά τους νούμερα. Φόρμαν και Φόστερ έγιναν διψήφιοι (συνδυάστηκαν για 22 πόντους μετά από 20') και μετά από ένα καταπληκτικό «κρεμασμένο» τρίποντο του Τσιακμά στο φινάλε του πρώτου μέρους, οδήγησαν τον Ηρακλή στο προβάδισμα με 52-51.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός «έσφιξε» την άμυνά του και τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν. Οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 62-56 και κινητήριο μοχλό τους τον καταιγιστικό Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ τελείωνε με άνεση κάθε μπάλα και στο 25' ήδη είχε ανέβει στους 15 πόντους. Παρόλα αυτά, ο Ηρακλής δεν πτοήθηκε. Γύρισε από το -6 άμεσα και προηγήθηκε με 67-64 πέντε λεπτά πριν βγει η τρίτη περίοδος. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, ο «Γηραιός» επιθετικά ήταν σα να έσβησε. Ένα 11-0 του Παναθηναϊκού του έδωσε «αέρα» οκτώ πόντων (75-67), με τους Ρογκαβόπουλο και Σορτς να είναι η «αιχμή του δόρατος» της «πράσινης» επίθεσης. Από την ίδια αφετηρία, οι παίκτες εκκίνησαν και την τελευταία περίοδο.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού μετά τα πρώτα έξι λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, θύμισε αντιμετώπιση ομάδας... Euroleague. Αν εξαιρέσει κανείς τον Ράιτ-Φόρμαν που σκόραρε όποτε κι όπως ήθελε, οι παίκτες του Αταμάν ανταποκρίθηκαν, νίκησαν την κούραση και τις απουσίες τους κι έφτασαν στη νίκη. Το παιχνίδι κρίθηκε στην αρχή της τελευταίας περιόδου, καθώς οι γηπεδούχοι ξεμάκρυναν. Έφτασαν στο 94-80 και... κατέβασαν ταχύτητα στα τελευταία δύο λεπτά.

Τα Δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67,

Πηγή: Athletiko.gr