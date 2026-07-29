«Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει καταθέσει μεγάλη πρόταση για τον Γκος»

Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR για τη νέα σεζόν συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, ενώ τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τους «πράσινους» πληθαίνουν όσο πλησιάζει η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Μετά το έντονο ενδιαφέρον για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον και η περίπτωση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Σύμφωνα με το BasketNews, ο Αμερικανός γκαρντ της Ζάλγκιρις Κάουνας αποτελεί έναν από τους παίκτες που εξετάζει σοβαρά το «τριφύλλι» για την ενίσχυση της περιφέρειάς του.

Ο Γουίλιαμς-Γκος υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με τη λιθουανική ομάδα και δεσμεύεται κανονικά, χωρίς να υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Παρόλα αυτά, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να πιέσει οικονομικά τη Ζάλγκιρις, προκειμένου να βρεθεί λύση και να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού αποτελεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου της Ζάλγκιρις και ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Μασιούλις, τον υπολογίζει ως έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ρόστερ. Εφόσον παραμείνει στο Κάουνας, οι απολαβές του για τη νέα σεζόν αναμένεται να φτάσουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Το BasketNews υποστηρίζει ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να καλύψει ένα πιθανό buy-out, αλλά και να προσφέρει στον 30χρονο γκαρντ συμβόλαιο με σχεδόν διπλάσιες αποδοχές, επιχειρώντας να τον πείσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Την περασμένη σεζόν της EuroLeague, ο Γουίλιαμς-Γκος είχε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς δημιουργούς της Ζάλγκιρις.