Το βίντεο με το επεισόδιο και την μπουνιά του Τζόουνς στον Ναν

Το Game 5 ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας, όμως δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα.

Συγκεκριμένα μετά την λήξη της αναμέτρησης οι άνθρωποι του τριφυλλιού κατήγγειλαν πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κεντρικ Ναν, με τον οποίο είχαν μια διαμάχη και κατά την διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δυο.

Ο Εργκίν Αταμάν, ενώ έκανε ήρεμος δηλώσεις για το παιχνίδι, αποχώρησε χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις και επέστρεψε λίγο αργότερα έξαλλος και ουρλιάζοντας είπε μεταξύ άλλων: «Ο Ταϊρικ Τζόουνς έχωσε μπουνιά στον Ναν, τι στο δ@@; Τι κάνει αυτός ο παίκτης είναι ντροπή».

Το βίντεο με το επεισόδιο Τζόουνς - Ναν