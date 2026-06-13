Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Basket League

Το βίντεο με το επεισόδιο και την μπουνιά του Τζόουνς στον Ναν

Οι «πράσινοι» κατήγγειλαν πως ο παίκτης του Ολυμπιακού επιτέθηκε στην φυσούνα τον Κέντρικ Ναν. Έξαλλος και ο Αταμάν.

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Το Game 5 ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας, όμως δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα.

Συγκεκριμένα μετά την λήξη της αναμέτρησης οι άνθρωποι του τριφυλλιού κατήγγειλαν πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κεντρικ Ναν, με τον οποίο είχαν μια διαμάχη και κατά την διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δυο.

Ο Εργκίν Αταμάν, ενώ έκανε ήρεμος δηλώσεις για το παιχνίδι, αποχώρησε χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις και επέστρεψε λίγο αργότερα έξαλλος και ουρλιάζοντας είπε μεταξύ άλλων: «Ο Ταϊρικ Τζόουνς έχωσε μπουνιά στον Ναν, τι στο δ@@; Τι κάνει αυτός ο παίκτης είναι ντροπή».

Το βίντεο με το επεισόδιο Τζόουνς - Ναν

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Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Basket League

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