Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία

O Παναθηναϊκός απέκτησε με κάθε επισημότητα τον Λιβάι Γκαρσία, καθώς οι πράσινοι τον ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης (04/08).

Μάλιστα, ο διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη Ρωσία, με στόχο να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του “τριφυλλιού” και να είναι κανονικά διαθέσιμος για τα παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το μεγάλο deal που τον έφερε και πάλι στην Ελλάδα

Ο 28χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί δανεικός για έναν χρόνο στους πράσινους, με τις απολαβές του να είναι 2.500.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, χάρισε 1.000.000 ευρώ που θα λάμβανε τη σεζόν 2026-27, αφού στο τρέχον συμβόλαιό του με την ομάδα της Μόσχας προέβλεπε ότι θα έπαιρνε 3.5000.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει και 1.250.000 ευρώ στη Σπαρτάκ ως ενοίκιο (loan fee), ενώ έχει μπει και buy out, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως εάν ο Γκαρσία αγωνιστεί σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων. Μάλιστα, έχει τοποθετηθεί ρήτρα στα 12.000.000 ευρώ.

Ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί την 11η μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μετά τους Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ραστόντερ, Πένια, Τσάπρα, Σέχου, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι και τον Ζαρουρί, ο οποίος αγοράστηκε από τη Λανς.

Τι έκανε τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Super League

Στην ΑΕΚ αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, 2020-25, σημείωσε 56 γκολ και έδωσε 27 ασίστ σε 160 αγώνες, ενώ κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2022-23.

EUROKINISSI

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, η Σπαρτάκ έχει δώσει τρία επίσημα παιχνίδια και σε κανένα από αυτά δεν έχει λάβει μέρος, καθώς βρέθηκε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε.

Στη μόνη σεζόν (2025-26) που πήρε παιχνίδια στα πόδια με την ομάδα της Μόσχας, ο Γκαρσία κατέγραψε επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 33 αγώνες.