Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με Πάκσι - Ποιοι είναι οι νέοι αρχηγοί της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Ολλανδία και είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις πρώτες του επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Έτσι λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης (23/7, 21:00), το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στην Ουγγαρία την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρo του Conference League. Ως εκ τούτου ο Τζέικομπ Νίστρουπ, γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας για την «μάχη» κόντρα στους Ούγγρους.

Αναλυτικά η αποστολή των «πρασίνων»:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ντε Φράι, Τσάπρας, Φαν Ντρόγκελεν, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπίνιαρης, Τεττέη, Ράστοντερ.

Εκτός έμειναν οι Κρίστιασεν και Κυριόπουλος καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμοι αλλά και ο Μανώλης Σιώπης που φαίνεται να μην είναι στα πρώτα πλάνα του Δανού προπονητή.

Παράλληλα έγιναν γνωστοί και οι παίκτες που θα φορούν το περιβραχιόνιο της ομάδας για την φετινή σεζόν, με πρώτο αρχηγό τον Ντε Φράι.

Αυτή είναι η ιεραρχία των αρχηγών

Παράλληλα έγιναν γνωστοί και οι παίκτες που θα φορούν το περιβραχιόνιο της ομάδας για την φετινή σεζόν, με πρώτο αρχηγό τον Ντε Φράι.

Η 6αδα που θα φοράει το περιβραχιόνιο είναι η εξής: Στέφαν Ντε Φράι, Νταβίντε Καλάμπρια, Άνταμ Τσέριν, Γιώργος Κάτρης, Ίνγκι Ίνγκανσον και Πέδρο Τσιριβέγια.