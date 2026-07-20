Ο Παναθηναϊκός με Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 - Τι ισχύει για ΠΑΟΚ
Οι «πράσινοι» σε περίπτωση που ξεπεράσουν το εμπόδιο της Πάκσι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα - ΤΣΣΚΑ 1948.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα - ΤΣΣΚΑ 1948, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Όλα αυτά απαιτούν την πρόκριση κόντρα στην Πάκσι.
Οι αναμετρήσεις με τον νικητή του Σπαρτάκ Τρνάβα - ΤΣΣΚΑ 1948, είναι προγραμματισμένες για τις 6/8 εντός και 13/8 εκτός.
Τα παιχνίδια με την Πάκσι θα γίνουν την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30/7.
Τι ισχύει για ΠΑΟΚ
Σε περίπτωση αποκλεισμού του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.