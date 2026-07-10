Ο πανευτυχής Γιαννακόπουλος για το φετινό ρόστερ: «Δε βλέπω πώς ο Γιόκιτς θα χωρέσει του χρόνου»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπει σε νέα εποχή, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται πολύ ευχαριστημένος από τις φετινές προσθήκες της ομάδας.

Αυτό γιατί στην συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders, εξήγησε πως είναι τόσο δυνατό το ρόστερ που χτίζεται που ούτε και ο Νίκολα Γιόκιτς δεν χωράει σε αυτό.

«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!», ήταν το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της πράσινης ΚΑΕ.