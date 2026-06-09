Ο ΠΑΟΚ επιμένει για Γιαννούλη - Αυτή είναι η νέα του πρόταση στην Άουγκσμπουργκ

Ο ΠΑΟΚ δε θέλει να πέσει «αμαχητή» η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, παρότι ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει και άλλη πρόταση από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό.

Οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να αυξήσουν και άλλο το ποσό της πρότασής τους και σε συνδυασμό με τη προηγούμενη θητεία του στην ομάδα, να τον πείσουν να ξαναφορέσει τα «ασπρόμαυρα».

Έτσι, πιο συγκεκριμένα ο Δικέφαλος κατέθεσε καινούργια οικονομική προσφορά στη γερμανική ομάδα με ένα συνολικό «πακέτο» που φτάνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, (3+1 μπόνους), και μένει να φανεί πλέον το ποια θα είναι η ανταπόκριση της Άουγκσμπουργκκ, αλλά και του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πρόταση του Δικεφάλου για τη συγκεκριμένη μεταγραφή έφτανε στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι οποίο δε φάνηκε ότι ικανοποιεί την ομάδα της Γερμανίας.