Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Μικελμπρενσίς - Το προφίλ του παίκτη, έρχεται άμεσα στην Θεσσαλονίκη

Ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς βρίσκεται πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γάλλος δεξιός μπακ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 22χρονος αμυντικός, που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα. Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Παρότι ο ποδοσφαιριστής είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ισπανία, με την Εσπανιόλ και τη Βαλένθια να εξετάζουν την περίπτωσή του, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμφωνία μαζί του. Άλλωστε, ο Μικελμπρενσίς αποτελούσε εδώ και καιρό την πρώτη επιλογή των «ασπρόμαυρων» για την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς.

Ο Γάλλος μπακ αποκτήθηκε με στόχο να αποτελέσει δίδυμο με τον Τζόντζο Κένι στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Χόρχε Σάντσες.

Ποιος είναι ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς

Ο Μικελμπρενσίς προέρχεται από τις ακαδημίες της Μετς, εκεί όπου ξεκίνησε να διαμορφώνει το ποδοσφαιρικό του προφίλ. Σε ηλικία κάτω των 18 ετών πήρε το βάπτισμα του πυρός με την πρώτη ομάδα του γαλλικού συλλόγου στη Ligue 1, καταγράφοντας 14 συμμετοχές. Νωρίτερα είχε αγωνιστεί με τη δεύτερη ομάδα της Μετς σε 15 παιχνίδια, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Οι εμφανίσεις του στη Γαλλία έπεισαν το Αμβούργο να κινηθεί για την απόκτησή του, επενδύοντας 700.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στη Γερμανία παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, αποτελώντας σταθερή επιλογή στην άμυνα της ομάδας και συμβάλλοντας στην επιστροφή του συλλόγου από τη 2. Bundesliga στη μεγάλη κατηγορία.

Τη σεζόν 2025-26 έκανε το ντεμπούτο του στη Bundesliga, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 26 συμμετοχές και τέσσερις ασίστ. Συνολικά, με τη φανέλα του Αμβούργου αγωνίστηκε 68 φορές, πριν ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον γερμανικό σύλλογο και μείνει ελεύθερος.