Ο Παπαδημούλης πατάει σταφύλια «για το καζάνεμα της τσικουδιάς» και τα σχόλια «παίρνουν φωτιά»

Στη Σητεία της Κρήτης βρέθηκε ο Δημήτρης Παπαδημούλης και μοιράστηκε στα social media μια εικόνα του από αυτές που δεν τον έχουμε συνηθίσει.

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο παραδοσιακό πατητήρι και πάτησε σταφύλια, για να φτιάξει μούστο για κρασί και στράφυλα για την τσικουδιά, με τον φακό να τον απαθανατίζει «εν ώρα εργασίας».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης φαίνεται μάλιστα από την εικόνα πως το καταευχαριστήθηκε, ενώ τα σχόλια των διαδικτυακών του φίλων κάτω από τη δημοσίευση πέφτουν «βροχή».

«Πολύ ωραία διαδικασία που τελικά είναι ψυχοθεραπεία», σχολιάζει ένας φίλος, ενώ σε ένα άλλο σχόλιο αναφέρεται περιπαιχτικά «καλά κρασιά!».

«Και αρχίζουν τα διλήμματα!τσιπουρο από ντεμπινα η ρακί???», γράφει ο Τρύφων Αλεξιάδης, δίλημμα που μένει αναπάντητο.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης γράφει:

«Εξαιρετική εμπειρία το πάτημα των σταφυλιών! Ετοιμάστηκε αρκετός μούστος που θα γίνει κρασί

αλλά και τα στράφυλα για το καζάνεμα της τσικουδιάς στα τέλη του Οκτώβρη.

Το χαρήκαμε πολύ, με ομαδική προσπάθεια και εξαιρετική παρέα, σε ένα ορεινό και πολύ φιλόξενο χωριό της Σητείας.

Υποσχεθήκαμε να ανταμώσουμε ξανά για το καζάνεμα και το άνοιγμα του κρασιού. Σην υγειά μας!».