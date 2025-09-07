Ο Πάπας Λέων ανακοίνωσε 2 νέους αγίους της Καθολικής Εκκλησίας - Ποιος ήταν ο «influencer του Θεού»

Με μεγαλοπρέπεια και ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Πάπας Λέων θα ανακοινώσει την αγιοποίηση του Κάρλος Ακούτις, γνωστότερου και ως «influencer του Θεού».

Με την πλατεία του Αγίου Πέτρου να έχει κατακλυστεί από χιλιάδες πιστούς, ο Ποντίφικας στην Κυριακάτικη ομιλία του Urbi et Orbi θα ευλογήσει τον νέο άγιο της Καθολικής Εκκλησίας.

Πιστοί κρατούν την εικόνα του Carlos Acutis. του νεότερου Αγίου της Καθολικής Εκκλησίας / Reuters

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αγιοποίησε άλλον έναν άνθρωπο. Τον Pier Giorgio Frassati ο οποίος πέθανε το 1925 σε ηλικία 24 ετών.

Ποιος ήταν ο Carlo Acutis

Πρόκειται για το παιδί-θαύμα, παθιασμένος με τους υπολογιστές, τα ζώα και τα βιντεοπαχνίδια ο οποίος βοήθησε στη διάδοση της ρωμαιοκαθολικής διδασκαλίας, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, στο διαδίκτυο πριν από το θάνατό του το 2006.

Γεννήθηκε το 1991 στο Λονδίνο αλλά η οικογένειά του μετακόμισε λίγο αργότερα στο Μιλάνο. Εκεί παρακολουθούσε σχολαστικά τη λειτουργία τις Κυριακές στον Καθεδρικό της πόλης.

Λίγο μετά την πρώτη του Κοινωνία σε ηλικία 7 ετών, ο Κάρλο είπε στη μητέρα του: «Θέλω να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού: Αυτό είναι το σχέδιο ζωής μου».

Η μητέρα του είχε δηλώσει παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι από την ηλικία των τριών ετών ο γιος της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες και δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους της πόλης.

Τα θαύματα του Acutis

Η αγιοποίηση του Acutis ανακοινώθηκε το 2020, οπότε το Βατικανό έκρινε ότι έσωσε από θαύμα τη ζωή ενός άλλου αγοριού. Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στον τάφο του που βρίσκεται στην πόλη της Ασίζης προκειμένου να το προσκυνήσουν.

Το Βατικανό ισχυρίστηκε ότι επενέβη από τον ουρανό το 2013 για να θεραπεύσει ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από μια σπάνια ασθένεια.

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναγνώρισε και δεύτερο θαύμα που αποδόθηκε στον Acutis, προκρίνοντας τον έφηβο για αγιοποίηση. Όπως αναφέρουν , το δεύτερο θαύμα του Acutis έγινε το 2022, όταν μια 21χρονη κοπέλα από την Κόστα Ρίκα ανάρρωσε από σοβαρό τραυματισμό μετά από ατύχημα με ποδήλατο στη Φλωρεντία.