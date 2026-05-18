Ο πάπας Λέων «κόλλησε» τον πυρετό του «6-7» και έγινε... viral

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον Ιταλό καθολικό ιερέα και influencer Don Roberto Fiscer, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην πλατφόρμα.

Στο απόσπασμα, ο πάπας Λέων περνά από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου βρίσκονται παιδιά μαζί με τον ιερέα. Τότε, η ομάδα φωνάζει το viral «6-7» και κάνει τις χαρακτηριστικές κινήσεις του trend.

Ο πάπας Λέων φαίνεται να ανταποκρίνεται χαμογελώντας, επαναλαμβάνει τη φράση και μιμείται τις κινήσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό στα παιδιά και νέο κύμα αντιδράσεων στα social media.

Το συγκεκριμένο trend έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στο TikTok τους τελευταίους μήνες, κυρίως ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους.