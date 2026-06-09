Ο πάπας Λέων συνάντησε τον Bad Bunny στη Μαδρίτη - Η σύντομη συνομιλία στο Μπερναμπέου

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν στη Μαδρίτη ο πάπας Λέων και ο Bad Bunny, με το Βατικανό να επιβεβαιώνει ότι οι δύο άνδρες αντάλλαξαν λίγα λόγια στο περιθώριο εκδήλωσης στο θρυλικό στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, ο ποντίφικας συναντήθηκε με τον Πορτορικανό τραγουδιστή το βράδυ της Δευτέρας, μετά από μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως έγινε γνωστό, ο Bad Bunny βρισκόταν στο γήπεδο μαζί με μέλη της οικογένειάς του και άλλα πρόσωπα, όταν ο πάπας Λέων τους απηύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό πριν αποχωρήσει από τον χώρο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μαδρίτη, όπου πραγματοποιεί δέκα συναυλίες, με την αυλαία των εμφανίσεών του στην ισπανική πρωτεύουσα να πέφτει στις 15 Ιουνίου.

El Vaticano confirmó que Bad Bunny y el Papa sostuvieron un encuentro privado en Madrid, donde ambos estuvieron el fin de semana https://t.co/usMU5kIpuJ — Benjamín Torres Gotay 🇵🇷 (@TorresGotay) June 9, 2026

«Πολλοί θα επιλέξουν τον Bad Bunny»

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα ο πάπας είχε σχολιάσει με χιούμορ τη δημοφιλία του τραγουδιστή.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Μαδρίτη, ο Λέων είχε δηλώσει ότι οι νέοι ίσως βρεθούν μπροστά στο δίλημμα αν θα επιλέξουν να δουν τον ίδιο ή τον Bad Bunny.

«Πιστεύω πως πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny. Όμως, πιστεύω επίσης πως θα υπάρξουν κάποιοι που θα έρθουν να δουν τον πάπα. Και αυτό λέει κάτι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

(Photo by Ishika Samant/Getty Images)

Ο 32χρονος Bad Bunny, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της reggaeton και της latin trap μουσικής παγκοσμίως.

Το άλμπουμ του «Debí Tirar Más Fotos» αναδείχθηκε Άλμπουμ της Χρονιάς στα φετινά βραβεία Grammy Awards, ενώ ο καλλιτέχνης έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε κορυφαία διεθνή γεγονότα, μεταξύ των οποίων και το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl.

Μετά την ολοκλήρωση των συναυλιών του στην Ισπανία, ο Bad Bunny θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή περιοδεία του σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σουηδία, η Πολωνία και η Ιταλία, πριν ολοκληρώσει το tour του στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου.