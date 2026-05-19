Ο Πάπας σπάει το πρωτόκολλο του Βατικανού - Τα βάζει με την AI και κάνει μέτωπο με τον Mr.Anthropic

Το σίγουρο είναι ότι δεν θυμίζει σε τίποτα τους προκατόχους του. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν περιορίζεται σε γενικόλογες εκκλήσεις περί ειρήνης και πίστης, αλλά παρεμβαίνει ανοιχτά σε μερικά από τα πιο εκρηκτικά ζητήματα της εποχής: Την τεχνητή νοημοσύνη, τον πόλεμο και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, ακόμα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας εξελίσσεται σε μια από τις πιο πολιτικές και απρόβλεπτες μορφές που έχουν περάσει από τον παπικό θρόνο τις τελευταίες δεκαετίες.

Η εγκύκλιος που φέρνει την AI στο Βατικανό



Στις 25 Μαΐου, ο Λέων θα παρουσιάσει προσωπικά τη «Magnifica Humanitas» («Μεγαλειώδης Ανθρωπότητα»), την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της παποσύνης του — ένα από τα σημαντικότερα διδασκαλικά κείμενα της Καθολικής Εκκλησίας.

Και μόνο αυτό αποτελεί ρήξη με την παράδοση. Οι πάπες σπάνια παρουσιάζουν οι ίδιοι τις εγκυκλίους τους, αφήνοντας τον ρόλο σε καρδιναλίους ή εκπροσώπους του Βατικανού. Ο Λέων, όμως, επιλέγει να σταθεί ο ίδιος μπροστά στις κάμερες.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αναμένεται εκρηκτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιτίθεται στη στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, θα προειδοποιεί για την αυτοματοποίηση χωρίς ηθικά όρια και θα ανοίγει ευθέως τη συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώματα στην εποχή των αλγορίθμων.

Το Βατικανό έχει ήδη προϊδεάσει ότι το κείμενο θα αφορά «την προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Λέων υπέγραψε το έγγραφο με τίτλο «Magnifica Humanitas» («Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα»), στις 15 Μαΐου -135 χρόνια μετά τον ομώνυμό του, Πάπα Λέοντα ΙΓ΄- ο οποίος υπέγραψε την πιο σημαντική εγκύκλιό του, που επικεντρωνόταν στη Βιομηχανική Επανάσταση της εποχής, εξετάζοντας τα δικαιώματα των εργατών και τον καπιταλισμό.

«Το γεγονός ότι ο Λέων υπέγραψε το έγγραφο την ίδια ημερομηνία που ο Λέων ΙΓ΄ υπέγραψε την εγκύκλιό του είναι σημαντικό», δήλωσε η Άντρεα Βρέντε, ανταποκρίτρια του Βατικανού για το ολλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS. «Το κείμενο του 1891 ήταν μια απάντηση στη Βιομηχανική Επανάσταση, όταν υπήρχαν άμεσες και πρακτικές συνέπειες για την κοινωνία, και αυτό εδώ αντιμετωπίζει την τεχνολογική επανάσταση».

Έξυπνη στρατηγική για μεγαλύτερη προσοχή

Παραδοσιακά, μια παπική εγκύκλιος παρουσιάζεται από καρδιναλίους ενώ τέτοιες παρουσιάσεις συνήθως πραγματοποιούνται στην αίθουσα Τύπου του Βατικανού με λίγους επιλεγμένους αξιωματούχους και προσκεκλημένους, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το έγγραφο.

Αν και οι βασικοί παρουσιαστές θα είναι οι κορυφαίοι καρδινάλιοι του Βατικανού, ο καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες (επικεφαλής του Δόγματος) και ο καρδινάλιος Μάικλ Τσερνι (υπεύθυνος για την ανάπτυξη), η παρουσία του Πάπα στην παρουσίαση του εγγράφου «Magnifica Humanitas» («Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα») θεωρείται μια πολύ έξυπνη στρατηγική επικοινωνίας.

«Αν το έκαναν μόνο οι καρδινάλιοι δεν θα το πρόσεχε κανείς, αλλά αν είναι εκεί ο Πάπας, θα είναι όλες οι κάμερες εκεί και όλοι θα δώσουν προσοχή».

Μάλιστα μεταξύ των λαϊκών ομιλητών, μαζί με τις θεολόγους Άννα Ρόουλαντς και Λεοκαντί Λουσόμπο θα είναι και ο Chris Olah, συνιδρυτής της Anthropic.

Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, γραμματέας του Βατικανού, θα απευθύνει τον επίλογο, ενώ ο Λέων θα εκφωνήσει ομιλία και θα δώσει την τελική ευλογία, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο Πάπας που μιλά για «σπείρα αφανισμού»



Ο Λέων δεν έχει κρύψει την ανησυχία του για την AI. Σε πρόσφατη ομιλία του στο πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης προειδοποίησε ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο οδηγεί την ανθρωπότητα σε «μια σπείρα αφανισμού».

Αναφέρθηκε ανοιχτά στις συγκρούσεις σε Ουκρανία, Γάζα, Λίβανο και Ιράν, κάνοντας λόγο για «απάνθρωπη εξέλιξη της σχέσης μεταξύ πολέμου και νέων τεχνολογιών».

Παράλληλα, κάλεσε σε αυστηρή ρύθμιση της AI στον στρατιωτικό τομέα, ώστε —όπως είπε— «να μην απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την ευθύνη των επιλογών του».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο Λέων δημιούργησε μια ομάδα μελέτης για την τεχνητή νοημοσύνη ενόψει της εγκυκλίου του, προκειμένου να εξετάσει τις «πιθανές επιπτώσεις της τεχνολογίας στους ανθρώπους» και «το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντος».

Ο νέος ποντίφικας φαίνεται να θεωρεί πως η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τεχνολογική αλλά βαθιά ηθική.

Η συμμαχία με την Anthropic και το μήνυμα προς τη Silicon Valley



Ακόμη πιο ανατρεπτική θεωρείται η επιλογή του να εμφανιστεί δίπλα στον Chris Olah, συνιδρυτή της Anthropic και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο της AI.

Η Anthropic έχει συγκρουστεί ανοιχτά με την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για αυτόνομα όπλα και μαζική παρακολούθηση.

Σημειώνεται ότι ο CEO της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, έχει δηλώσει δημόσια ότι αρνείται να επιτρέψει τη χρήση των μοντέλων της εταιρείας για «πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα», προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.

Το γεγονός ότι ο Πάπας επιλέγει να συνδεθεί δημόσια με μια εταιρεία που βρίσκεται σε ανοιχτή πολιτική σύγκρουση με την αμερικανική κυβέρνηση μόνο τυχαίο δεν θεωρείται.

Ο Λέων απέναντι στον Τραμπ



Οι σχέσεις του Βατικανού με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιδεινωθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Ο Πάπας Λέων έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, προκαλώντας την έντονη ενόχληση του Αμερικανού προέδρου. Ο ίδιος ο Τραμπ τον χαρακτήρισε δημόσια «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα και τρομερό στην εξωτερική πολιτική», ενώ στελέχη της κυβέρνησής του κατηγόρησαν τον πάπα ότι παρεμβαίνει σε ζητήματα γεωπολιτικής. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έφτασε μάλιστα στο σημείο να τον προειδοποιήσει να είναι «προσεκτικός» όταν μιλά για θεολογικά και πολεμικά ζητήματα.

Από την άλλη πλευρά, το Βατικανό δείχνει να μην υποχωρεί. Αντιθέτως, ο Λέων μετατρέπει ολοένα και περισσότερο τον παπικό λόγο σε πολιτική παρέμβαση με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Επιστροφή στις κοινωνικές ρίζες της Εκκλησίας



Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λέων υπέγραψε την εγκύκλιο στις 15 Μαΐου, ακριβώς 135 χρόνια μετά την ιστορική εγκύκλιο του Πάπα Λέοντα ΙΓ΄ για τα δικαιώματα των εργατών και τους αξιοπρεπείς μισθούς.

Ο νέος πάπας επιχειρεί ξεκάθαρα να επαναφέρει την Εκκλησία στον ρόλο του κοινωνικού παρεμβατισμού.

Ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο της παποσύνης του ολοκλήρωσε σημαντικό κείμενο που είχε ξεκινήσει ο Φραγκίσκος για την παγκόσμια ανισότητα πλούτου και την ανάγκη βαθιών αλλαγών στο οικονομικό σύστημα.

Τώρα, η AI φαίνεται πως γίνεται το νέο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης.

Ο Πάπας της ψηφιακής εποχής



Σε αντίθεση με την παραδοσιακή εικόνα του Βατικανού, ο Λέων δείχνει αποφασισμένος «να μιλήσει τη γλώσσα» του 21ου αιώνα — ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σύγκρουση με κυβερνήσεις, τεχνολογικούς κολοσσούς ή το ίδιο το παπικό πρωτόκολλο.

Για τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη. Είναι το νέο μεγάλο ηθικό μέτωπο της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες από Reuters, AP, Forbes, Guardian