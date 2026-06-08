Ο Παππάς βάζει τελεσίγραφο στον Φάμελλο: «Να φέρει τη συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλιώς υπάρχει ζήτημα»

Ο Νίκος Παππάς ανέβασε τους τόνους απέναντι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σωκράτη Φάμελλο να προχωρήσει άμεσα σε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά και τις εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του κόμματος οφείλει να αποσαφηνίσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν και να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα.

Ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για δύο διαφορετικές στρατηγικές που βρίσκονται πλέον στο τραπέζι: από τη μία, τη συντεταγμένη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμη και με τη συμμετοχή πολιτών, όπως –όπως είπε– αποτυπώθηκε στην τροπολογία που κατατέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, και από την άλλη, τη λογική της πλήρους διάλυσης των υφιστάμενων σχηματισμών.

Παράλληλα, κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να εξηγήσει ξεκάθαρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για τα κομματικά όργανα και τη βάση του κόμματος, επισημαίνοντας ότι απαιτείται άμεσα συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αν αυτή η συμφωνία δεν υπάρξει σύντομα, θα δημιουργηθεί σοβαρό πολιτικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα της κατάστασης.