«Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο»: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του Νικήτα μετά την κηδεία

Βαθιά συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της αδελφής του Νικήτα, του νεαρού που έχασε τη ζωή του έπειτα από τη δολοφονική επίθεση 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του αδικοχαμένου Νικήτα, η αδελφή του, Κατερίνα Γεμιστού, αποχαιρέτησε τον αδελφό της με λόγια που «ραγίζουν» καρδιές, συνοδεύοντας το μήνυμά της με κοινή τους φωτογραφία.

«Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο… αλλά εγώ, εγώ έχασα τον κόσμο μου», έγραψε στην ανάρτησή της, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας ενώ συνέχισε το συγκλονιστικό μήνυμά αναφέροντας επίσης «καλό ταξίδι στο φως ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου, μα γω δε σου κρατώ κακία γιατί ξέρω πως θα με προσέχεις από εκεί πάνω. Σ’ αγαπώ… καλή αντάμωση αντράκι μου».

Προφυλακιστέοι ο 54χρονος και η σύζυγός του

Την ίδια ώρα, στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου την Τρίτη 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η απολογία τους έγινε κάτω από πέπλο μυστικότητας για λόγους ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα παρουσιάζονταν τη Δευτέρα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών. Σε βάρος του 54χρονου, έχει μεταξύ άλλων ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της 56χρονης συζύγου του, δίωξη μεταξύ άλλων για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.