Ο «παραμυθένιος» γάμος του Φειδία Παναγιώτου - Ρομαντική τελετή με άμαξα και παστέλ σκηνικό

Το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου, ο Φειδίας Παναγιώτου έφτασε στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό φανερά συγκινημένος καθώς είχε φτάσει η μεγάλη στιγμή: η τελετή του γάμου του με την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου. Το σκηνικό είχε έντονα ρομαντικό χαρακτήρα, με παστέλ αποχρώσεις και εντυπωσιακή άμαξα στον προαύλιο χώρο.

Λίγο αργότερα, η Στυλιάνα Αβερκίου έκανε την εμφάνισή της με νυφικό που ταίριαζε με τη θεματική της τελετής, κερδίζοντας το χειροκρότημα των καλεσμένων.

Στα social media αναρτήθηκαν δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο, με χαρακτηριστικές στιγμές τη συγκίνηση του γαμπρού όταν είδε τη νύφη και την έξοδο του ζευγαριού από την εκκλησία υπό κλασική μουσική.

Ο γάμος του ζευγαριού έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την εντυπωσιακή σκηνογραφία όσο και τις προσωπικές στιγμές της τελετής.