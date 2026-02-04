Ο παρασκηνιακός ψηφιακός πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος στο Ιράν

Το 100% της προσοχής του Ισραήλ έχουν οι εξελίξεις στο Ιράν στον απόηχο των ιστορικών ταραχών κι ενόψει των σχεδιαζόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Το ισλαμικό καθεστώς εμφανίζεται αποδυναμωμένο μετά τη λαϊκή εξέγερση και τις ασφυκτικές απειλές για αμερικανική παρέμβαση.

Τον περασμένο Ιούνιο η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είχε διστάσει να πλήξει επιλεγμένους στόχους στο Ιράν πριν θέσει εαυτόν σε φάση στρατηγικής περισυλλογής. Στο στρατιωτικό πεδίο, η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι επί του παρόντος «στο ρελαντί». Στο διαδίκτυο, ωστόσο, ο πόλεμος μαίνεται.

Εδώ και μήνες, αναλυτές ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια βεβαιώνουν πως έχουν αναπτυχθεί συντονισμένες εκστρατείες με αποδέκτη τον ιρανικό λαό οι οποίες διεξάγονται μέσω πλαστών λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα από χώρες του εξωτερικού και διακινούν περιεχόμενο που προέρχεται ή και διαμοιράζεται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αναλύσεις δείχνουν «δάκτυλο» του εβραϊκού κράτους που φέρεται να αποσκοπεί στην στήριξη της αναταραχής στο Ιράν αλλά και στο πρόσωπο του Ρεζά Παχλαβί, γιου του έκπτωτου από το 1979 Σάχη. «Το εύρος και το υψηλό επίπεδο στη χειραγώγηση που καταγράφεται στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αποκαλυπτικά για την εμπλοκή ξένου κράτους», εξηγεί στην εφημερίδα Figaro ο Τζεφ Γκόλντμπεργκ, ιδρυτής της ανεξάρτητης οργάνωσης Social Forensics που ειδικεύεται στην ανάλυση της χειραγώγησης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ψεύτικοι λογαριασμοί, δισεκατομμύρια likes

Οι αναλύσεις βασίζονται στις λειτουργικές μεθόδους, τον όγκο αλλά και τη δυναμική του συντονισμού του περιεχομένου που μεταδίδεται. Τα δίκτυα των υπό εξέταση λογαριασμών αναμεταδίδουν τα ίδια μηνύματα και χρησιμοποιούν τα ίδια hashtags - για παράδειγμα, #IranRevolution, #FreeIran ή #KingRezaPahlavi - προκειμένου να δημιουργήσουν πλασματική κορύφωση στην διαδικτυακή δραστηριότητα.

Αυτή η σώρευση των αναρτήσεων είναι αρκετή για να θέσει συγκεκριμένο επιλεγμένο περιεχόμενο στην κορυφή των streams, άσχετα εάν όντως λαμβάνεται από τους Ιρανούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί πια να μεταφράσει τη δυναμική αυτή σε απόλυτους αριθμούς. Η Social Forensics έχει καταγράψει 4.765 λογαριασμούς οι οποίοι κάνουν τουλάχιστον 100 αναρτήσεις την ημέρα, ανεβάζοντας το σύνολο σε 843 εκατομμύρια tweets από την ημέρα της δημιουργίας τους. Άλλοι 11.421 λογαριασμοί ξεχωρίζουν για την ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητά τους σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και τα 1,7 δις likes που έχουν συγκεντρώσει.

Επιπλέον, 8.830 λογαριασμοί έχουν ανιχνευθεί γιατί έχουν αλλάξει username πολλές φορές, πρακτική γνωστή σε τέτοιου είδους συντονισμένες εκστρατείες. Τέλος, 3.361 λογαριασμοί με άμεση σύνδεση με αυτό το περιεχόμενο έχουν καταργηθεί από την πλατφόρμα.

Η διπλωματία των αλγορίθμων

Έκθεση που δημοσιεύθηκε το περασμένο φθινόπωρο από το Citizen Lab - εργαστήριο κυβερνοασφάλειας που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο - και η οποία αναδημοσιεύθηκε από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz- κάνει λόγο για μια διαδικτυακή καμπάνια χειραγώγησης με το κωδικό όνομα «Prisonbreak».

Οι λογαριασμοί της εν λόγω καμπάνιας δημιουργήθηκαν το 2023 και παρέμειναν για δύο χρόνια σχεδόν ανενεργοί πριν ξαφνικά επαναενεργοποιηθούν στις αρχές του 2025 όταν αυξήθηκαν οι στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο σκοπός τους είναι συγκεκριμένος, σύμφωνα με την έκθεση: η εκστρατεία στοχεύει «στην ενθάρρυνση της αλλαγής ηγεσίας στο Ιράν μέσω της ενίσχυσης του αφηγήματος της εξέγερσης, της ανυπακοής των πολιτών και της ανατροπής του καθεστώτος». Το Citizen Lab υπογραμμίζει τις κλασικές πρακτικές συντονισμού που καταγράφονται, όπως π.χ. τις ταυτόχρονες δημοσιεύσεις σε πολλαπλούς λογαριασμούς ή την απουσία αξιόπιστης ταυτότητας αυτών των λογαριασμών. Ιδιαίτερα τονίζει τον χρονικό συγχρονισμό συγκεκριμένων δημοσιεύσεων με δράσεις στο στρατιωτικό πεδίο.

Αρκετές από τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν μέσω αυτών των λογαριασμών γνωστοποιήθηκαν πριν ακόμη μεταδοθούν από τοπικές πηγές ή ιρανικά μέσα, υπογραμμίζεται στην έκθεση που εκτιμά πως αυτό είναι ξεκάθαρη ένδειξη μυστικού κεντρικού σχεδιασμού.

Το Ισραήλ έχει επενδύσει εδώ και καιρό στην λεγόμενη «διπλωματία των αλγορίθμων», όπως την αποκαλεί ο πρώην διπλωμάτης και νυν επικεφαλής του τμήματος Ερευνών και Ανάπτυξης του υπουργείου Εξωτερικών Ελάντ Ράτσον. Μεταξύ άλλων, το τμήμα συνεργάζεται με ισχυρές ιδιωτικές εταιρείες στελεχωμένες από πρώην πράκτορες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν την τεχνογνωσία τους σε σύνθετες εκστρατείες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις καταφεύγουν σε τέτοιου είδους πρακτικές, το Ισραήλ, ωστόσο, ξεχωρίζει όχι για το σκοπό αλλά για το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκτέλεσης και αφηγήματος, τονίζουν οι αναλυτές.

«Κάποιος εργάζεται σκληρά online για τον Παχλαβί»

Ανάμεσα στους προφανείς στόχους αυτών των διαδικτυακών εκστρατειών είναι η στήριξη στον Ρεζά Παχλαβί ο οποίος απολαμβάνει της στήριξης του Ισραήλ το οποίο ενισχύει το αφήγημα της μοναρχίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κάποιος εργάζεται πολύ σκληρά online, ειδικά στο X, για να κάνει τον Ρεζά Παχλαβί τον άνθρωπο που είναι η φωνή και το μοναδικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης», σχολίασε ο Φίλιπ Μάι, ερευνητής στο Social Media Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο που παρακολουθεί την διαδικτυακή εκστρατεία που διεξάγεται παράλληλα με τις εξελίξεις στο Ιράν.

«Κάποιοι από τους λογαριασμούς απευθύνουν το μήνυμά τους σε έναν και μόνο παραλήπτη: τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τον πείσουν να λάβει μέτρα κατά του Ιράν και να στηρίξει τον Ρεζά Παχλαβί», υπογραμμίζει ο Μάι.

Τι είναι το astroturfing και το @IsraelPersian

Το δίκτυο του X κατακλύζεται εδώ και μήνες από λογαριασμούς με emojis την «κορώνα». Στην γλώσσα των ειδικών στην κυβερνοασφάλεια, πρόκειται για λογαριασμούς sock puppets με πλαστές ταυτότητες με σκοπό την προσομοίωση της λαϊκής στήριξης. Η τεχνική, γνωστή ως astroturfing, επιδιώκει την εντύπωση μαζικής κινητοποίησης. Η έκθεση της Social Forensics υπολογίζει πως περισσότερο από το 95% των λογαριασμών με την «κορώνα» είναι ψεύτικοι.

Σε όλο αυτό το οικοσύστημα, ο επίσημος ιρανόφωνος λογαριασμός του Ισραήλ @IsraelPersian κατέχει ένα ρόλο κομβικό που δεν περιορίζεται μόνο στην κλασική θεσμική επικοινωνία. Βρίσκεται σε μια ευαίσθητη θέση μεταξύ των λογαριασμών των φιλομοναρχικών και εκείνων της ιρανικής διασποράς και των προσωπικοτήτων στη δημόσια ζωή του Ισραήλ. Ο Γκόλντμπεργκ της Social Forensics παρατηρεί το εξής ασυνήθιστο για επίσημο λογαριασμό κράτους: «Σχεδόν ένας στους 8 λογαριασμούς που ακολουθεί ο @IsraelPersian είναι μη αυθεντικός φιλομοναρχικός».

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η δραστηριότητα λογαριασμών προσωπικοτήτων που διαδραματίζουν ρόλο στο Ισραήλ. Ξεχωρίζει εκείνος- του Ισραηλινού δημοσιογράφου και συμβούλου ψηφιακών μέσων του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Χανάνια Ναφτάλι-ο οποίος ακολουθεί μη αυθεντικά προφίλ φιλομοναρχικών λογαριασμών, διευκολύνοντας έτσι την αναμετάδοση των δημοσιεύσεών τους.

Σε κάθε περίπτωση κι ενώ η διεθνής σκηνή αναμένει άμεσες εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν, η έκβαση αυτού του παρασκηνιακού ψηφιακού πολέμου μένει να φανεί.