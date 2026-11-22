Ο Λεάντρο Παρέδες τρόμαξε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου όταν στη διάρκεια δηλώσεών του μετά την κατάκτηση του Κόπα Σουνταμερικάνα από την Μπόκα Τζούνιορς κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες.

Ευτυχώς, ο Αργεντινός μέσος δεν χρειάστηκε καν να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο, καθώς έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Μάλιστα, επέστρεψε με τον αντίχειρα σηκωμένο και χωρίς να χρειάζεται καμία βοήθεια.

Σημειώνεται πως ο Παρέδες αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό, καθώς αντιμετώπιζε σωματική κόπωση. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να τον δροσίσουν την ώρα που εκείνος καθόταν στον πάγκο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

💣🔥Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla.



Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/IN2poxgncH pic.twitter.com/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026

«Από την ημέρα που έφυγα, το σκεφτόμουν αυτό. Λαχταρούσα να επιστρέψω, να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου δίνουν οι οπαδοί με τίτλους . Δεν έχω τίποτα άλλο παρά λόγια ευγνωμοσύνης. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, φέρνοντάς τους χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω αυτήν την ομάδα γιατί δίνουν ό,τι μπορούν για να σου φέρουν χαρά και σήμερα οι οπαδοί είναι χαρούμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παρέδες μετά την κατάκτηση του τροπαίου.