Ο Παρέδες κατέρρευσε on air μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana
Ο Λεάντρο Παρέδες έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε σε ζωντανή μετάδοση μετά τον τελικό του Copa Sudamericana.
Ο Λεάντρο Παρέδες τρόμαξε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου όταν στη διάρκεια δηλώσεών του μετά την κατάκτηση του Κόπα Σουνταμερικάνα από την Μπόκα Τζούνιορς κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες.
Ευτυχώς, ο Αργεντινός μέσος δεν χρειάστηκε καν να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο, καθώς έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Μάλιστα, επέστρεψε με τον αντίχειρα σηκωμένο και χωρίς να χρειάζεται καμία βοήθεια.
Σημειώνεται πως ο Παρέδες αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό, καθώς αντιμετώπιζε σωματική κόπωση. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να τον δροσίσουν την ώρα που εκείνος καθόταν στον πάγκο.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:
«Από την ημέρα που έφυγα, το σκεφτόμουν αυτό. Λαχταρούσα να επιστρέψω, να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου δίνουν οι οπαδοί με τίτλους . Δεν έχω τίποτα άλλο παρά λόγια ευγνωμοσύνης. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, φέρνοντάς τους χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω αυτήν την ομάδα γιατί δίνουν ό,τι μπορούν για να σου φέρουν χαρά και σήμερα οι οπαδοί είναι χαρούμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παρέδες μετά την κατάκτηση του τροπαίου.