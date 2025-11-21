Ο Πάριος, τα λαχεία και η... τύχη του «Χασάπη» - Οι αθέατες στιγμές μιας πολυσυζητημένης κατάθεσης

Και αισθηματίας και τυχερός και… φαν του ερωτικού Γιάννη Πάριου μας βγήκε ο «Χασάπης».



Είπε πολλά ο πάλαι ποτέ οπαδός του Ανδρέα, μετέπειτα του Κυριάκου Μητσοτάκη και πλέον πολιτικά ανέστιος Ανδρέας Στρατάκης. Περνώντας το κατώφλι της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν αντιθέσει με το φίλο του «Φραπέ», ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης διαμαρτυρήθηκε με… ένα παράπονο πικρό για την στοχοποίησή του, παρόλο που, όπως είπε, δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο εναντίον του.



Ανάμεσα σε όλα όσα είπε, παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς πως συγγενικό του πρόσωπο κέρδισε αρκετά χρήματα από τυχερά παιχνίδια. Πρώτος, τον ρώτησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας εάν συγγενής του έχει κερδίσει λαχεία. «Αυτό δεν σας αφορά. Δεν σας απαντώ», είπε κοφτά.



Απάντησε ωστόσο λίγο αργότερα στην «πράσινη» Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ζήτησε επιμόνως να μάθει εάν η οικογένειά του είχε κερδίσει τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλα ποσά από τυχερά παίγνια.



«Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Εγώ δεν κέρδισα ποτέ μου τίποτα, ούτε τον λήγοντα. Εάν είχε συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα, τελεία και παύλα», είπε και ανέφερε πως είναι καλοδεχούμενη μια ενδεχόμενη έρευνα της αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος.



Παρά το δύσκολο της διαδικασίας, με αποκορύφωμα τις παραπάνω ερωτήσεις, πάντως, το κέφι του δεν έδειξε να το χάνει ούτε στιγμή. Μέχρι και στον… Πάριο το ‘ριξε ο «Χασάπης», όταν ρωτήθηκε για ύποπτες δηλώσεις βοσκοτόπων σε Χίο και Πάρο από το ΚΥΔ του «Φραπέ».



«Δεν ξέρω εάν πηγαίνει στην Πάρο και στη Νάξο, που λέει και το τραγούδι: «Στην Πάρο και στη Νάξο τον αέρα μου θα αλλάξω». Δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε με ανεβασμένη διάθεση.



Μόνο το «Μου 'χεις κάνει τη ζωή μου κόλαση» δεν αφιέρωσε στους βουλευτές ο «Χασάπης»…