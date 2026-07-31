O Παυλίδης σκόραρε καρέ τερμάτων υπό το βλέμμα της Μπαρτσελόνα που «καραδοκεί» για την απόκτηση του

Η Μπενφίκα , μπορεί να ηττήθηκε με 2-1 στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League από την Σεν Γκάλεν, όμως στην επαναληπτική αναμέτρηση το βράδυ της Πέμπτης(30/07) η πορτογαλική ομάδα έδειξε την κλάση της και με σκορ 5-0, πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο προκριματικό γύρο, με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη που σκόραρε καρέ τερμάτων.

🚨🇪🇺 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A POKER! YES, HE HAS SCORED 4 GOALS TODAY! WOW!



5-2 ON AGGREGATE!



Benfica 4-0 St Gallen. pic.twitter.com/RPiXdIdEHw — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Ο Έλληνας επιθετικός, υπό το βλέμμα της Μπαρτσελόνα, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και βρήκε δίχτυα τέσσερεις φορές, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας που πετυχαίνει τέσσερα γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι «αετοί» της Λισαβόνας, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Χάρτς, η οποία τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα Σκωτίας και αναμένουμε νεότερα με την υπόθεση του Έλληνα διεθνή, αφού το μέλλον του στην Πορτογαλία θεωρείται αβέβαιο και σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα κινείται για την απόκτηση του