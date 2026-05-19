Ο Παύλος ντε Γκρες καλεσμένος στο garden party του βασιλιά Κάρολου στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Το παρών στη δεξίωση που διοργάνωσε ο βασιλιάς Κάρολος την περασμένη εβδομάδα έδωσε ο Παύλος ντε Γκρες με φωτογραφίες του να βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, το στιγμιότυπο ανάρτησε η σελίδα greek royal στο Instagram, όπου ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ποζάρει στον φωτογραφικό φακό παρέα με τον εξάδελφό του Πρίγκιπα Χέρμαν του Λάινινγκεν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες έχει συγγενικές σχέσεις με τη βρετανική βασιλική οικογένεια καθώς εκτός του γεγονότος ότι είναι απόγονος της βασίλισσας Βικτορίας, ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο πνευματικός του πατέρας (νονός).

«Ο Παύλος Ντε Γκρες, υπό την ιδιότητά του αντιπροέδρου του King’s Trust International, προσκλήθηκε από την Α.Μ. τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ σε μια ειδική δεξίωση στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 50ης επετείου από την ίδρυση του King’s Trust (1976).

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με τους στενούς του συγγενείς, τον πρίγκιπα Hermann του Λάινινγκεν και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Ντέμπορα. Και οι δύο πρίγκιπες είναι απόγονοι της βασίλισσας Βικτωρίας. Ο Παύλος Ντε Γκρες είναι ο πρωτότοκος γιος του βασιλέως Κωνσταντίνου των Ελλήνων, ενώ ο πρίγκιπας Hermann είναι γιος της πριγκίπισσας Μαρίας – Λουίζας της Βουλγαρίας και εγγονός του Βασιλιά Μπορίς Γ‘.

Η εκδήλωση αυτή ακολούθησε τον εορτασμό «A King’s Trust Celebration» που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Royal Albert Hall, ενισχύοντας το έργο του ιδρύματος προς όφελος της νεολαίας εδώ και πέντε δεκαετίες», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας.

Στην εκδήλωση των Ανακτόρων έδωσαν μεταξύ άλλων το παρών, πέρα από τους γαλαζοαίματους και προσωπικότητες του κινηματογράφου αλλά και της πολιτικής.