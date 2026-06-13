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Οι εργασίες για τη θρυλική Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης ξεκίνησαν το 1882. Από τότε, γενιές κατοίκων και επισκεπτών της πόλης κοιτούσαν τους επιβλητικούς πύργους της να υψώνονται προς τον ουρανό, αναρωτώμενοι αν το εμβληματικό έργο θα ολοκληρωθεί ποτέ.

Σήμερα, 144 χρόνια αργότερα, η διάσημη βασιλική έφτασε επιτέλους στο τελικό της δομικό ύψος, αν και οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Το σημαντικό αυτό ορόσημο σηματοδοτήθηκε με την ολοκλήρωση του κεντρικού Πύργου του Ιησού Χριστού.

Η εκκλησία που άγγιξε τον ουρανό

Η εκκλησία έφτασε στο πλήρες ύψος της με την ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού, ο οποίος φτάνει τα 172,5 μέτρα. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την τοποθέτηση ενός σταυρού ύψους περίπου 17 μέτρων και βάρους σχεδόν 100 τόνων στην κορυφή του πύργου.

Πρόκειται για τον 18ο και τελευταίο πύργο της βασιλικής, όπως τον είχε οραματιστεί ο διάσημος αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί, ο άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως ο «αρχιτέκτονας του Θεού».

Η ειρωνεία είναι ότι η ολοκλήρωση του πύργου συνέπεσε με τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Καταλανού δημιουργού. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να αναρωτιούνται γιατί χρειάστηκαν περισσότερα από 140 χρόνια για να φτάσει το έργο σε αυτό το σημείο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γκαουντί ανέλαβε το έργο έναν χρόνο μετά την έναρξη των εργασιών. Αρχικά, η πρόθεση ήταν να κατασκευαστεί ένας σχετικά λιτός ναός, εμπνευσμένος από μια βασιλική της Ιταλίας. Ο Γκαουντί, όμως, είχε διαφορετικό όραμα.

Αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Σαγράδα Φαμίλια, μετατρέποντάς την στο κορυφαίο έργο της καριέρας του. Τα σχέδιά του θεωρούνται η αποθέωση των πειραματισμών του με το Art Nouveau και ένα εντελώς μοναδικό δείγμα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής.

Οραματίστηκε έναν ναό με τη μεγαλοπρέπεια και την πολυπλοκότητα ενός γοτθικού καθεδρικού, αλλά σχεδόν χωρίς ορθές γωνίες. Για τον ίδιο, η Σαγράδα Φαμίλια ήταν μια «Βίβλος από πέτρα», που συνδύαζε τον θρησκευτικό συμβολισμό με τις μορφές της φύσης και τις πιο προηγμένες γεωμετρικές αρχές.

Η έμπνευση από τη φύση και τα μαθηματικά

Η Σαγράδα Φαμίλια/Reuters

Όπως αναφέρει το BBC, ο Γκαουντί άντλησε έμπνευση από αρχαίες τεχνικές μηχανικής και ιδιαίτερα από την καμπύλη αλυσσοειδούς, μια φυσικά σταθερή καμπύλη που κατανέμει αποτελεσματικά τα φορτία.

Απορρίπτοντας τα παραδοσιακά γοτθικά αντηρίδια, σχεδίασε κολώνες που διακλαδίζονται σαν κορμοί δέντρων, ικανές να στηρίζουν το τεράστιο βάρος της κατασκευής. Το αποτέλεσμα ήταν μια αρχιτεκτονική που μοιάζει σχεδόν ζωντανή, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και τη μηχανική.

Η Σαγράδα Φαμίλια/Reuters

«Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά γοητευμένος από τα μαθηματικά, αλλά πάντοτε μέσα από το πρίσμα της δημιουργίας του Θεού», δήλωσε στο BBC ο ιστορικός τέχνης και βιογράφος του Γκαουντί, Γκάις βαν Χένσμπεργκεν.

Ο ίδιος εξηγεί ότι ο Γκαουντί θεωρούσε τη βαρύτητα και την αλυσσοειδή καμπύλη θεϊκές επινοήσεις, στοιχεία που τον οδήγησαν να τα ενσωματώσει στο έργο του ως φόρο τιμής στον Θεό, τον «μεγάλο αρχιτέκτονα».

Ο θάνατος του Γκαουντί και ο Εμφύλιος Πόλεμος

Η Σαγράδα Φαμίλια/Reuters

Ο Γκαουντί γνώριζε εξαρχής ότι δεν θα προλάβαινε να δει το έργο ολοκληρωμένο. Αφιέρωσε περισσότερα από 40 χρόνια στη βασιλική, όμως όταν πέθανε το 1926, ύστερα από παράσυρση από τραμ, είχε κατασκευαστεί μόνο ένα μικρό μέρος του ναού.

Μόλις ένας από τους εμβληματικούς πύργους είχε ολοκληρωθεί, ενώ μετά τον θάνατό του το έργο έχασε σημαντικά τη δυναμική του. Παρότι είχε αφήσει λεπτομερή μοντέλα και σχέδια για να καθοδηγήσει τους διαδόχους του, η πρόοδος επιβραδύνθηκε αισθητά.

Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε ένα ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα.

Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, το 1936, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Αναρχικοί πυρπόλησαν τμήματα της βασιλικής και κατέστρεψαν πολλά από τα αυθεντικά σχέδια και γύψινα μοντέλα του Γκαουντί.

Οι επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων αναγκάστηκαν να ανασυνθέσουν το όραμά του χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, σημειώσεις και αποσπασματικά μοντέλα. Ήταν μια εξαιρετικά χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, που απαιτούσε συχνά ερμηνεία και όχι απλή αντιγραφή.

Τα οικονομικά προβλήματα και η πανδημία

Η Σαγράδα Φαμίλια/Reuters

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τις καθυστερήσεις ήταν η χρηματοδότηση. Η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί «εξιλαστήριο ναό», γεγονός που σημαίνει ότι η κατασκευή της χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές και τα έσοδα των επισκεπτών.

Αυτό κατέστησε το έργο ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωτερικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η κατάρρευση του τουρισμού οδήγησε σε σημαντική επιβράδυνση των εργασιών, καθώς οι πωλήσεις εισιτηρίων, η βασική πηγή εσόδων, σχεδόν μηδενίστηκαν.

Με την ανάκαμψη του τουρισμού, όμως, το έργο απέκτησε ξανά δυναμική. Μέχρι το 2025, σχεδόν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες περνούσαν κάθε χρόνο από τη βασιλική, προσφέροντας την απαραίτητη οικονομική ώθηση για την επιτάχυνση των εργασιών.

Η τεχνολογία που έδωσε λύσεις

Ακόμη και χωρίς πολέμους, οικονομικές δυσκολίες ή πανδημίες, η Σαγράδα Φαμίλια θα ήταν έτσι κι αλλιώς ένα έργο πολλών δεκαετιών.

Το σχέδιο του Γκαουντί ξεπερνούσε τα όρια της μηχανικής της εποχής, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατασκευή των πανύψηλων πύργων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν το τεράστιο βάρος τους.

Οι σύγχρονοι μηχανικοί χρειάστηκε να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνικές, όπως προεντεταμένα πέτρινα πάνελ ενισχυμένα με χαλύβδινα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του μνημείου και την αντοχή του στους ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, η ψηφιακή μοντελοποίηση, η κοπή πέτρας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οι σύγχρονες βιομηχανικές μέθοδοι κατασκευής επιτάχυναν σημαντικά την πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισορροπίας ανάμεσα στον σεβασμό προς το αρχικό όραμα του Γκαουντί και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ο σταυρός των 100 τόνων κατασκευάστηκε σε επιμέρους τμήματα από ανοξείδωτο χάλυβα και σκυρόδεμα, συναρμολογήθηκε επί τόπου και στη συνέχεια ανυψώθηκε στην τελική του θέση.

Δεν έχει τελειώσει ακόμη

Παρά το γεγονός ότι η Σαγράδα Φαμίλια έχει πλέον φτάσει στο τελικό της ύψος, το έργο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο.

Οι εργασίες στο εσωτερικό και οι τελευταίες διακοσμητικές λεπτομέρειες αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετά ακόμη χρόνια. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πρόσοψη της Δόξας (Glory Façade), η οποία προορίζεται να αποτελέσει την κεντρική είσοδο του ναού.

Ωστόσο, και αυτό το στάδιο συνοδεύεται από αντιδράσεις, καθώς τα σχέδια προβλέπουν ενδεχομένως την κατεδάφιση γειτονικών κατοικιών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται πλέον για την παρακολούθηση της κατάστασης του κτιρίου και τον εντοπισμό πιθανών ρωγμών.

Όταν κάποτε ρώτησαν τον Γκαουντί πότε θα ολοκληρωθεί η Σαγράδα Φαμίλια, εκείνος απάντησε με τη φράση που έμεινε στην ιστορία: «Ο πελάτης μου δεν βιάζεται».

Με τον «πελάτη» να εννοεί τον Θεό.

Σήμερα, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, το όνειρό του βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωση.