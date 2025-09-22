Ο Πιερρακάκης βάζει όλα τα μέτρα της ΔΕΘ σε ψηφιακή πλατφόρμα

Σύλληψη Πιερρακάκη είναι η νέα πλατφόρμα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να υπολογίζει εύκολα και με διαφάνεια το όφελος, από τα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ.

Ο υπουργός επί των Οικονομικών έμαθα πως είπε στους συνεργάτες του ότι τα φορολογικά μέτρα είναι πολλά και διαφορετικά ανά κλιμάκιο ως εκ τούτου και για την καλύτερη κατανόηση των κερδών θα πρέπει να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα για τον εύκολο και άμεσο υπολογισμό τους. Το αργότερο σε 15 ημέρες κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα στον site του Υπουργείου Οικονομικών, όπου βάζοντας όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία θα μπορεί εύκολα να υπολογίσει το κέρδος του.

Η αγωνία του Μαξίμου δεν κρύβεται: Οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι παράλογη. Η αγωνία εννοώ εάν διαβάσει κανείς ακόμα και διαγώνια τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ.



