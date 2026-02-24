Γνώμες Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Εξεταστική Επιτροπή Πόρισμα Βουλή

Ο πιο... καλός «μαθητής» της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ - Έγραψε μόνος του πόρισμα... 348 σελίδων

Φωτ. Αρχείου Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ο πιο... καλός ο μαθητής στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερα επιμελής και συνεπής, δεδομένα αποδεικνύεται ο ανεξάρτητος Αλέξανδρος Αυλωνίτης. 

Ο εκ Κερκύρας ορμώμενος βουλευτής εθεάθη νωρίς νωρίς το πρωί στους διαδρόμους της Βουλής έχοντας ανά χείρας το πόρισμα που συνέταξε ο ίδιος, το οποίο έγραψε ολομόναχος, αφιερώνοντας πολύ προσωπικό χρόνο καθώς επί 10 μερόνυχτα δεν… σήκωσε κεφάλι, όπως γλαφυρά διηγήθηκε. Κατά συνέπεια, είναι και ο πρώτος που παρέδωσε πόρισμα.

Η πορισματική του έκθεση, ολόκληρος τόμος 348 σελίδων, αυτοδικαίως του δίνει τον τίτλο του πολυγραφότερου βουλευτή - μέλους της εξεταστικής. Σκεφτείτε πως το πόρισμα της ΝΔ αναμένεται να αγγίζει τις 300 σελίδες, εκείνο του ΠΑΣΟΚ τις 140 και το κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς τις 67. 

Αυτό που ζητά ο βουλευτής, είναι να παραταθεί η λειτουργία της εξεταστικής δεδομένου ότι, όπως αναφέρει, υπάρχουν μη απομαγνητοφωνημένες επισυνδέσεις στη δικογραφία, ενώ αναμένεται η διαβίβαση και νέας δικογραφίας στη Βουλή. Ο ίδιος ζητά να συσταθεί προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς. 

 Ο πΓια την ιστορία, ο πρώην συριζαίος, πρώην Κασσελακικός βουλευτής φέρεται να προσπάθησε να συντονιστεί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση ώστε να καταθέσουν από κοινού πόρισμα, ωστόσο τα mail που έστειλε έμειναν αναπάντητα…

