Ο πιο πιστός «οπαδός» του Τσίπρα

Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Σας τα είχα γράψει από νωρίς για το ποια πρόσωπα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έδιναν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και με ποσοστό επιτυχίας, 100%.

Οι πράκτορες μου που βρίσκονταν στο «Βελλίδειο», μου μετέφεραν ότι συζητήθηκε πολύ η παρουσία του Φερχάτ Οζγκιούρ, του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, που αποχώρησε από την Κουμουνδούρου το 2023, μετά το «ατύχημα» Κασσελάκη.

Όμως, όσοι γνωρίζουν καλά την «ανθρωπογεωγραφία» των όλων συριζαίων, νυν και πρώην, γνώριζαν ότι ο νεαρός οδοντίατρος και βουλευτής, είναι από τους φανατικότερους θαυμαστές του πρώην πρωθυπουργού.

Για την ακρίβεια, δεν έχει αφήσει ομιλία για ομιλία του που να μην έχει παραστεί. Φανταστείτε ότι πήγε ακόμα και σε εκείνη που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας απένειμε σε φοιτητές τα Βραβεία Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών.

Όταν, δηλαδή, λίγοι πίστευαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προετοίμαζε την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι κερδίζει επάξια τον τίτλο του πιστότερου οπαδού του Αλέξη Τσίπρα.